РБК: православные храмы будут открытыми во время празднования Пасхи в половине регионов

17.04.2020, 0:55, Разное

В 43 российских регионах православные храмы будут открытыми на Пасху, которая в этом празднуется 19 апреля, подсчитал РБК. Это в том числе Ленинградская и Мурманская области, где уже подтвердились больше 300 случаев заражений коронавирусом.

Хотя РПЦ призывала верующих по всей стране молиться дома и воздержаться от посещения храмов, закрыть храмы решила только половина епархий. Туда допустят только священников и видеооператоров, которые будут помогать с трансляциями служб. На это пошли и в Карелии, где епархия по началу обещала оспорить в суде запрет на публичные богослужения.

Пресс-службы губернаторов регионов, где не стали закрывать храмы, рассказали, что на праздничных богослужениях примут особые меры предосторожности. Так, в Тверской области пребывание в храме разрешат только в масках, а верующие будут передавать исповеди священнику в письменном виде. Близкие к Кремлю источники РБК заверили, что разгонять пришедших верующих полиция не будет (в Москве 12 апреля на них выборочно составляли протоколы о нарушении самоизоляции).

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