Мнение: Письмо: “Садится всегда близко”
17.04.2020, 0:54, Разное
Вот это еще письмо сами проанализируйте.
Здесь тоже девушка в погоне за парнем.
Я вот здесь дала упрощенную формулу, как видеть в письме фокус и локус.
Попробуйте ее применить на этом письме и понять, насколько автор рапан или рыба.
Сравните ее с сегодняшними авторами и со вчерашней.
kolovrata87
Здравствуйте, уважаемая Эволюция!
Мне 31, ему 36, пусть он будет О.
Живу одна в своей квартире, работаю пока удалённо, сейчас перерыв в работе на 2 недели, с понед. возобновляем.
О. прилетел 2 недели назад, мы дружим, 3 года знакомы. Хотя как дружим, он дружит, а я люблю. И он прекрасно видит и осведомлён.
Приехал не ко мне конкретно, а чтоб дома не сидеть в одиночестве, он один, онежий онегин, но думаю, минимум рыба, а то ещё и нерыба , а я рапан.
Мы когда-то вместе работали по международному проекту, он ещё тогда впечатлил, он супер крутой профи в области, которая меня интересует и в которой развиваюсь, да и вообще он так строит отношения, работу, что я влюбилась сразу.
Общались иногда, он звал к себе в гости, я не полетела, сам приехал.
Привёз подарков, очень заботливый, во всем хороший и добрый.
Видит мой интерес, ничего с этим не делает, а я рядом с ним летала первую неделю.
Выдраила квартиру просто до идеала, с ним каждый день тренируюсь на улице, рядом заброшенное поле, похудела еще, хотя и так фигура хорошая, я много тренировалась до вируса и до закрытия залов.
Много с ним читаю, учусь, много беседуем на разные темы, он этому рад, это видно, он вообще любит с другими делиться всем лучшим, я просто каждое слово впитываю, наверно это баг Ученица, восторг с лица можно было бы убрать, лишний раз такие щипцы в его сторону, наверно.
А потом начался треш. Объявился бывший, год не слышно, расстались некрасиво, он преследовал, я уезжала в другую страну даже, чтоб переждать треш, он тогда приходил, стучался, угрожал, а я боялась, он слегка из криминальных структур. Бывший силовик и бизнесмен.
И вот он нагрянул, сказав, что не выйду на разговор, пришлет ментов и они привезут в отделение, там и поговорим.
Я вышла на беседу, т.к. О. уже спросил, что за дикие стуки в дверь были, пока я тренировалась в поле (ключ один, я закрыла и он бы не смог открыть).
Он предложил замуж. Я об этом год назад ещё может и мечтала, но потом перестала, тогда ничего серьёзного он не хотел. А тут вдруг с таким предложением. Я сказала, такими вещами не шутят (щипцы), он сказал, что не шутит.
В общем, я пришла в смятении домой, и пришлось частично рассказать О., что происходит, он спросил.
С этого момента моя значимость если и была выше нуля, пошла на спад.
О. стал менее открыт и заботлив.
Я встретилась с бывшим ещё и объяснила, что ничего с ним не хочу и не люблю его, т.к.люблю другого человека, который сейчас живёт у меня.
В общем, пришла и так и рассказала О.
Во всем этом напряжении не выдержала и растеклась рапаньей лужей. Сама призналась О. в чувствах.
На фоне и так снизившейся СЗ такое сделала.
На это получила ответ размытый, но смысл такой, что да, он заметил, но я мол не в его вкусе. Когда-то нравилась, сейчас не в его вкусе.
А проблема такая, помимо багов в общении.
Я симпатичная, с хорошей фигурой. Но я высокая.
А О. маленький и очень хрупкий.
И он не воспринимает меня как женщину, сказал, что если женщина крупнее, то она не воспринимается как женщина.
Для меня это был удар.
Да, все бывшие были огромными качками метр 90, а в О. я влюбилась вопреки своим вкусам, просто в его обаяние и душу.
И я подозревала, что ему кажусь коровой, хотя я нетолстая.
У меня отбило всякий интерес к О. просто моментом. Не хотела доставлять неудобство ему, раз ему неприятная такая женщина.
Но как теперь общаться?
Я стараюсь не киснуть, веду себя приветливо, готовлю, убираюсь, общаюсь в ответ на его инициативу и сама что-то интересное стараюсь рассказывать, тренируюсь и готовлюсь к работе, прохожу обучение.
Но боюсь теперь что-то не то сделать и очень стыдно за признание.
Не жил бы он у меня, пропала бы с радаров вообще и зализывала раны, уйдя в работу и отправляясь от позора.
И ещё в голове мысли – если он в курсе моих чувств, но нет взаимности, зачем постоянно устраивает кино вместе и садится всегда близко, хоть я и держу дистанцию и не лезу к нему? И заботится опять, готовит вкусняшки, я ему свои, так вот и дружим.
Очень не хочу доставлять ему дискомфорт и не хочу потерять лицо.
Уважаемая Эволюция, если письмо попадёт на разбор, помогите пожалуйста выйти из этой ситуации красиво и не слившись ещё больше.
Спасибо Вам за внимание и за Ваши труды.
С уважением и благодарностью.
Источник: Эволюция
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