Мнение: Письмо: “Садится всегда близко”

17.04.2020, 0:54, Разное

Вот это еще письмо сами проанализируйте.

Здесь тоже девушка в погоне за парнем.

Я вот здесь дала упрощенную формулу, как видеть в письме фокус и локус.

Попробуйте ее применить на этом письме и понять, насколько автор рапан или рыба.

Сравните ее с сегодняшними авторами и со вчерашней.

kolovrata87

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Мне 31, ему 36, пусть он будет О.

Живу одна в своей квартире, работаю пока удалённо, сейчас перерыв в работе на 2 недели, с понед. возобновляем.

О. прилетел 2 недели назад, мы дружим, 3 года знакомы. Хотя как дружим, он дружит, а я люблю. И он прекрасно видит и осведомлён.

Приехал не ко мне конкретно, а чтоб дома не сидеть в одиночестве, он один, онежий онегин, но думаю, минимум рыба, а то ещё и нерыба , а я рапан.

Мы когда-то вместе работали по международному проекту, он ещё тогда впечатлил, он супер крутой профи в области, которая меня интересует и в которой развиваюсь, да и вообще он так строит отношения, работу, что я влюбилась сразу.

Общались иногда, он звал к себе в гости, я не полетела, сам приехал.

Привёз подарков, очень заботливый, во всем хороший и добрый.

Видит мой интерес, ничего с этим не делает, а я рядом с ним летала первую неделю.

Выдраила квартиру просто до идеала, с ним каждый день тренируюсь на улице, рядом заброшенное поле, похудела еще, хотя и так фигура хорошая, я много тренировалась до вируса и до закрытия залов.

Много с ним читаю, учусь, много беседуем на разные темы, он этому рад, это видно, он вообще любит с другими делиться всем лучшим, я просто каждое слово впитываю, наверно это баг Ученица, восторг с лица можно было бы убрать, лишний раз такие щипцы в его сторону, наверно.

А потом начался треш. Объявился бывший, год не слышно, расстались некрасиво, он преследовал, я уезжала в другую страну даже, чтоб переждать треш, он тогда приходил, стучался, угрожал, а я боялась, он слегка из криминальных структур. Бывший силовик и бизнесмен.

И вот он нагрянул, сказав, что не выйду на разговор, пришлет ментов и они привезут в отделение, там и поговорим.

Я вышла на беседу, т.к. О. уже спросил, что за дикие стуки в дверь были, пока я тренировалась в поле (ключ один, я закрыла и он бы не смог открыть).

Он предложил замуж. Я об этом год назад ещё может и мечтала, но потом перестала, тогда ничего серьёзного он не хотел. А тут вдруг с таким предложением. Я сказала, такими вещами не шутят (щипцы), он сказал, что не шутит.

В общем, я пришла в смятении домой, и пришлось частично рассказать О., что происходит, он спросил.

С этого момента моя значимость если и была выше нуля, пошла на спад.

О. стал менее открыт и заботлив.

Я встретилась с бывшим ещё и объяснила, что ничего с ним не хочу и не люблю его, т.к.люблю другого человека, который сейчас живёт у меня.

В общем, пришла и так и рассказала О.

Во всем этом напряжении не выдержала и растеклась рапаньей лужей. Сама призналась О. в чувствах.

На фоне и так снизившейся СЗ такое сделала.

На это получила ответ размытый, но смысл такой, что да, он заметил, но я мол не в его вкусе. Когда-то нравилась, сейчас не в его вкусе.

А проблема такая, помимо багов в общении.

Я симпатичная, с хорошей фигурой. Но я высокая.

А О. маленький и очень хрупкий.

И он не воспринимает меня как женщину, сказал, что если женщина крупнее, то она не воспринимается как женщина.

Для меня это был удар.

Да, все бывшие были огромными качками метр 90, а в О. я влюбилась вопреки своим вкусам, просто в его обаяние и душу.

И я подозревала, что ему кажусь коровой, хотя я нетолстая.

У меня отбило всякий интерес к О. просто моментом. Не хотела доставлять неудобство ему, раз ему неприятная такая женщина.

Но как теперь общаться?

Я стараюсь не киснуть, веду себя приветливо, готовлю, убираюсь, общаюсь в ответ на его инициативу и сама что-то интересное стараюсь рассказывать, тренируюсь и готовлюсь к работе, прохожу обучение.

Но боюсь теперь что-то не то сделать и очень стыдно за признание.

Не жил бы он у меня, пропала бы с радаров вообще и зализывала раны, уйдя в работу и отправляясь от позора.

И ещё в голове мысли – если он в курсе моих чувств, но нет взаимности, зачем постоянно устраивает кино вместе и садится всегда близко, хоть я и держу дистанцию и не лезу к нему? И заботится опять, готовит вкусняшки, я ему свои, так вот и дружим.

Очень не хочу доставлять ему дискомфорт и не хочу потерять лицо.

Уважаемая Эволюция, если письмо попадёт на разбор, помогите пожалуйста выйти из этой ситуации красиво и не слившись ещё больше.

Спасибо Вам за внимание и за Ваши труды.

С уважением и благодарностью.