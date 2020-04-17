На складе Большого театра в Москве нашли тело рабочего

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17.04.2020, 0:48, Новости дня

Днем в четверг, 16 апреля, на складе Большого театра на востоке Москвы было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти, сообщил источник в оперативных службах.

По словам источника РИА «Новости», тело найдено на складах на улице Плеханова.

Сообщается, что у двух рабочих, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт. По предварительной версии, в ходе ссоры один ударил ножом другого. От полученных травм пострадавший скончался.

Обстоятельства выясняются. На месте работает следственная группа.



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