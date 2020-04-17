Найден ген, который отвечает за регенерацию сердца

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17.04.2020, 0:40, Новости дня

Во время изучения генов, которые отвечают за развитие рака, ученые обнаружили, что один из них способен запускать регенерацию клеток сердца.

Международная команда исследователей обнаружила, что если ген под названием Мус сделать сверхактивным и функциональным в сердце мышей, он способен запустить процессы регенерации. Часто во время исследований ученые стараются отключить или взять под контроль данный ген. Но во время нового исследования специалисты сделали его гиперактивным и это привело к тому, что клетки начали размножаться с высокой скоростью, а их число за несколько дней резко увеличилось.

Увеличение числа клеток сердечной мышцы произошло только тогда, когда к гену добавили другой белок под названием Cyclin T1. Такой тандем вызвал обширную репликацию клеток и увеличение числа клеток сердечной мышцы.



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