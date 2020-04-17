Специалистам удалось победить сахарную зависимость на клеточном уровне

17.04.2020, 0:40, Новости дня

Команда ученых обнаружила в организмах лабораторных мышей особый механизм, который дает понимание эволюции тела и мозга в поисках сахара.

Специалисты выяснили, что ядро одиночного тракта отвечает за норму потребления сахара. Ядро расположено внутри ствола головного мозга. Подробное исследование этой области показало, что искусственные подсластители и натуральные заменители сахара не способны обеспечить полное удовлетворение.

Ученые обнаружили, что система распознавания сахара находится у лабораторных мышей в кишечнике. После того, как специалисты «отключили» этот канал, мыши перестали проявлять тягу к сахару. По мнению ученых, их открытие может помочь людям, которые не могут самостоятельно побороть тягу к сладкому.