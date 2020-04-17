Число вирус-положительных в США превысило 650 тыс. человек

17.04.2020, 0:30, Новости дня

Число подтвержденных случаев коронавируса в Соединенных Штатах составило почти 654 тыс. человек, умерли 30 тыс. 998 человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчеты на основе федеральной и местной статистики.

США в настоящий момент на первом месте в мире по числу подтвержденных случаев и смертей в результате заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, передает РИА «Новости».

В четверг число стран, где было подтверждено больше 100 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, возросло до шести. В список, в котором уже значатся США, Германия, Испания, Италия и Франция, вошла также Великобритания.

Между тем президент США Дональд Трамп в разговоре с губернаторами американских штатов предложил им самостоятельно в этом месяце снимать санитарные ограничения, введенные в связи с пандемией нового коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на данные The New York Times.

При этом Трамп якобы подчеркнул, что не намерен назначать даты, к которым главы штатов должны были бы сделать это. Ограничения могут быть сняты к 1 маю или раньше этого срока.

«Решения остаются за вами. Мы намерены поддерживать вас, и мы добьемся того, что наша страна вновь откроется и будет работать. Люди хотят приступить к работе», – сообщил Трамп.

С начала пандемии коронавирусом подтвержден более чем у 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли.