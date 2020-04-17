 

Антон Геращенко заявил, что среди тех, кого Украина передала по обмену, есть подозреваемый в покушении на него

17.04.2020, 0:20, Новости дня

Среди тех, кого Украина освободила в рамках обмена удерживаемых лиц, был Дмитрий Якуб, подозреваемый в покушении на заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. Об этом замглавы МВД сказал 16 апреля в эфире телеканала “Украина 24”.

“Обменяли одного из тех людей, которые организовывали в 2017 году покушение на меня. Дмитрий Якуб, 1978 года рождения, уроженец Крыма. Он провел больше трех лет в Лукьяновском СИЗО, по нему шел суд”, – сообщил Геращенко.

По словам замминистра, Якуб получил от российских спецслужб задачу подложить взрывное устройство под его машину.

“Сегодня его обменяли на одного из наших граждан. И я этому рад, потому что один хороший, честный украинец будет теперь в своей семье”, – заявил Геращенко.

В СБУ заявили, что 20 января 2017 года предотвратили покушение на жизнь народного депутата. Речь шла о Геращенко, который тогда был нардепом от “Народного фронта”. Были задержаны двое подозреваемых – Якуб и Святослав Жиренко.

8 июня 2017 года СБУ закончила расследование и передала дело в суд.

Геращенко говорил, что гонорар за убийство, который пообещали киллерам, должен был составить $50 тыс.

16 апреля 2020 года Украина провела обмен удерживаемыми лицами с боевиками “ДНР”, он состоялся вблизи Горловки Донецкой области. Сепаратисты освободили девять граждан Украины, в обмен получили 10 человек. Вблизи города Счастье Луганской области состоялась процедура взаимного освобождения между Украиной и “ЛНР” – 11 украинцев на четырех человек, которых запросили в ОРЛО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03 / В Комсомольске-на Амуре началось строительство второго парома-ледокола для Сахалина

15.02 / Россиянин Халили стал вторым в спринте на этапе Кубка IBU

26.02 / Правительство Приморского края подключилось к поиску Александра Че

10.02 / Похищенный в детстве мужчина в 27 лет нашел мать и получил первый паспорт

13.04 / Передачу звериных вирусов человеку спровоцировали охота и сельское хозяйство

18.03 / Кремль пообещал изучить вопрос переноса весеннего призыва в армию

07.03 / “Лео больше не феномен, он ходит по полю”. Экс-голкипер сборной Аргентины раскритиковал Месси

09.03 / Сенатор Круз и конгрессмен Госар поместили себя в карантин после контакта с носителем коронавируса

24.03 / В Москве начался процесс над Полом Уиланом

29.03 / Грузия не пропускает едущих из Армении россиян через свою территорию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска