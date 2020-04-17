 

Ким Чен Ын впервые не явился на церемонию по случаю дня рождения Ким Ир Сена. Аналитики выдвинули две версии

17.04.2020, 0:20, Новости дня

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, вопреки традиции, 15 апреля не принял участия в праздновании дня рождения своего деда Ким Ир Сена. Как написало официальное издание Трудовой партии Кореи “Нодон Синмун”, Ким Чен Ын прислал корзину цветов в мавзолей в Пхеньяне, где проходила церемония.

Агентство AFP отмечает, что поведение лидера весьма нехарактерно, поскольку день рождения основателя КНДР Ким Ир Сена всегда было основной датой в политическом календаре страны. Пропаганда называла Ким Чен Ына продолжателем курса деда, подчеркивая их внешнюю схожесть.

Игнорирование церемонии может стать сигналом к тому, что нынешний глава Северной Кореи будет вести самостоятельную политику и захочет дистанцироваться от культа личности деда и отца, Ким Чен Ира. Такое мнение агентству высказал политический аналитик и перебежчик с севера полуострова Ан Чан Ир. Он заявил, что “идолопоклонство” противоречит замыслу Ким Чен Ына превратить КНДР в “нормальное государство”.

Другой версией отсутствия Ким Чен Ына на праздновании называли карантин в связи с коронавирусом, при том, что Северная Корея заявляла, что случаев заражения в стране нет. Рэйчел Ли, бывший аналитик по вопросам Северной Кореи в правительстве США, считает эту причину маловероятной. Ким Чен Ын был довольно активен в последние дни, в частности, председательствовал на заседании политического бюро правящей партии 11 апреля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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