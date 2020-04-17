 

Полицейские нашли пациента с COVID-19 и алкогольным психозом, который сбежал из больницы в Харькове

17.04.2020, 0:20, Новости дня

Вечером 16 апреля харьковские полицейские обнаружили сбежавшего пациента инфекционной больницы, которому был поставлен диагноз COVID-19. Об этом сообщил департамент коммуникации облуправления Национальной полиции.

34-летний мужчина после побега явился в квартиру своей матери. Женщина сообщила об этом правоохранителям.

Сотрудники скорой помощи в спецкостюмах доставили больного обратно в “инфекционку”.

Ранее в этот же день завотделением инфекционной больницы сообщила в полицию о побеге мужчины, которого доставили из психиатрической клиники с пневмонией и положительным тестом на коронавирус. По сведениям издания “Страна”, пациент страдал алкогольным психозом.

Число инфицированных коронавирусом в Украине составляет 4161, из них в Харьковской области – 40.

За нарушение правил карантина и обсервации предусмотрен штраф в размере 17 тыс. грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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