179 российских туристов прилетели в Казань из Таиланда

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17.04.2020, 0:18, Новости дня

В четверг, 16 апреля, в Татарстан из Бангкока (Таиланд) прибыл вывозной рейс с российскими туристами. Информация о прибытии появилась на онлайн-табло международного аэропорта Казань в 23:19 по московскому времени.

Ранее руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова уточнила, что речь идет о 179 пассажирах. 111 из них сойдут в Казани, остальные отправятся в Уфу. Предполагается, что все пассажиры пройдут температурный контроль еще на борту самолета.

15 апреля министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков сообщил, что прилетевшие пассажиры будут помещены на двухнедельный карантин. Это не относится к пассажирам, летящим в Уфу. Людей разместят в санатории "Ливадия" – там работает специально обученный персонал. В случае необходимости штат будет усилен специалистами из лечебных учреждений. Всего в санатории подготовлено 200 мест. Там будет организован постоянный контроль с забором материала для постановки диагноза, сообщает ТАСС.

С начала пандемии 2 171 554 человека заразились коронавирусом COVID-19, 144 858 скончались. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ инфицировано 28 005 человек, умерли 238 человек, выздоровели 2 317.



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