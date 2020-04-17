Мнение: До конца мая

17.04.2020, 0:10, Разное

Башкирия намерена продлить режим карантина до конца мая. Не исключено, что вся страна будет находиться в этом режиме и в следущие полтора месяца, а то и дальше. Решение странное, но у него, как и любого решения, есть внутренняя логика и цена.

По всей видимости, мы действительно находимся в режиме специфического государственного переворота, где основные события происходят в Москве, а регионы просто ждут, чем (и кем) это закончится. Пропавший Путин, сидящий неизвестно где, чем-то сильно начинает напоминать Горбачева, сидящего в Форосе. ГКЧП не объявлен, "Лебединое озеро" по телевизору не транслируют, но при этом действующее законодательство не работает, конституции нет, армия самоустранилась, Кто именно делит власть и кто у кого ее отбирает, сказать сложно, но из медийного пространства внезапно почти пропали недавно не вылезающие из него разнообразные соратники Вождя. Да и вождь непонятно, в каком виде – в виде "консерв", "дубля" или еще как-то. По всем каналам Собянин, Собянин и еще раз Собянин. И иногда какой-нибудь местный губернатор или чиновник более-менее крупного калибра.

При этом никаких комментариев относительно полного отказа от действующего законодательства со стороны какого-нибудь конституционного судьи нет. Даже в частном порядке. Система контроля над законодательством и его соблюдением исчезла, как пар над сковородкой.

Итогом событий станет либо возвращение кормчего из бункера, либо наоборот – его окончательное исчезновение, благо причина всегда под рукой, а факт возможного заражения от нерадивого врача-убийцы зафиксирован чуть ли не в прямом эфире.

К борьбе с болезнью все происходящее имеет все более отдаленное отношение, она сама по себе, действия власти – сами по себе. Экономика, как уже сообщил Медведев, уже в коллапсе.

Так как процесс ощутимо затягивается, регионы пытаются держать дистанцию, хотя, говоря откровенно, цена такого дистанцирования может стать совершенно неподъемной. У нищих регионов нет средств на содержание посаженного по домам населения, а оно через какое-то время может понять, что умирать придется так и так, а потому просто из чувства самосохранения плюнет на этот странный карантин.

Собственно, поэтому и продляют "самоизоляцию" понемножку, чтобы люди не озверели в момент. Башкирский руководитель, возможно, просто сказал лишнего. Или сказал не для всех, но не удержалось в узком кругу. Так или иначе, но еще раз-два продлить "самоизоляцию" удастся, затем придется режим ужесточать. И вот хватит ли на это ресурса – тут, конечно, вопрос.