Мнение: Заказной бунт

17.04.2020, 0:06, Разное

Бунт в ангарской колонии ФСИН назвала заказным. Мол, у бунта были заказчики, которых уже установили правоохранительные органы, как и «основные каналы организации беспорядков».

Ранее о том, что ангарский бунт был «срежиссирован извне», говорил и министр юстиции Константин Чуйченко. По его словам, это были противники нового руководства иркутского управления ФСИН, которое пыталось лишить привилегированных осужденных поблажек….

Интересное признание. По логике таких заявлений, бунт не могли срежиссировать и организовать сами зеки. У них должны быть подельники и среди офицеров ФСИН. Без них однозначно не справились бы…

С аналогичной ситуацией мне довелось столкнуться еще в 2012 году, во время бунта во льговской ИК-3. Тогда тоже не обошлось без сотрудников колонии, которые фактически и организовали бунт, протестуя против перемен….

После бунта во Льгове настоящие организаторы вышли сухими из воды.

История повторится? Заказчики и организаторы бунта в Ангарске отделаются легким испугом и не окажутся в тюремных камерах?

Фотография отсюда