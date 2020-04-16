Украина вернула на родину двадцать сограждан с временно оккупированных территорий

16.04.2020, 23:58, Новости дня

КИЕВ – Украина продолжит реализацию стратегии по возвращению людей, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России, пока не освободит всех своих граждан. Об этом заявил 16 апреля президент Украины Владимир Зеленский после завершения третьего этапа взаимного освобождения удерживаемыми лицами в рамках формата «всех на всех».

Как сообщает пресс-служба Владимира Зеленского, Украина вернула двадцать своих граждан, которые находились в плену на временно оккупированных территориях.

«Первый этап был, когда вернули 35 человек: политзаключенных и наших моряков. Это была первая часть. Второй обмен был после договоренностей «Нормандской четверки» – было освобождено 76 человек. Сейчас мы возвращаем двадцать человек», – сообщил Владимир Зеленский.

Президент Владимир Зеленский отметил желание украинской стороны провести освобождение своих сограждан как можно скорее.

«Мы можем ждать окончания карантина и потом проводить больший обмен, но наша сторона настаивала, что не надо ничего ждать. Нам подтвердили двадцать человек – давайте возвращать двадцать человек. Если завтра будет еще два человека – будем двух человек возвращать, послезавтра будет сто – будем возвращать сто», – сказал глава украинского государства.

В заявлении руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака говорится, что продолжаются переговоры по освобождению украинцев, удерживаемых в оккупированном Крыму и в России.

«Состоялся очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц – мы вернули двадцать своих граждан, которые находились в неволе на временно оккупированных территориях. Хочу подчеркнуть: взаимное освобождение удерживаемых лиц произошло в рамках формата «всех на всех». Мы забираем всех граждан Украины. Без исключения. Именно так поступают сильные страны, которые ценят своих граждан», – заявил Андрей Ермак.

Руководитель офиса президента отметил 16 апреля, что еще год назад не было активностей по вопросу взаимного освобождения удерживаемых лиц, а сегодня Украине удалось выстроить эффективную переговорную позицию.

США приветствуют обмен удерживаемыми лицами

Соединенные Штаты приветствуют известие о возвращении освобожденных удерживаемых лиц с подконтрольного России Донбасса.

«Мы […] отдаем должное украинскому правительству за его постоянные усилия для достижения дипломатического решения подстрекаемого Россией конфликта в Украине. Несмотря на сегодняшний прогресс, многие украинцы остаются несправедливо заключенными Россией и ее приспешниками, а Россия продолжает незаконно нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины», – подчеркивается на странице в Фейсбуке посольства США в Украине.

Американские дипломаты призывают Россию немедленно освободить всех остальных украинцев, которые остаются несправедливо заключенными, и полностью вывести свои силы с территории Украины.

«Как мы неоднократно заявляли, США будут поддерживать санкции против России, пока российское правительство не вернет Украине контроль над Крымом и полностью не выполнит Минские соглашения», – отмечается в сообщении.

Обмен и «стратегический гуманизм»

Политолог Алексей Якубин напоминает, что нынешний обмен – это показатель «стратегического гуманизма» в политике президента Украины.

«Сегодня – гуманитарный трек в Минском процессе – самый эффективный, в нем есть позитивная динамика, демонстрация усилий в миротворческом процессе, и в обществе есть понимание этого», – говорит Алексей Якубин корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По словам политолога, подготовка и реализация обменов удерживаемыми лицами демонстрирует готовность украинской власти придерживаться стратегии нормандского процесса, и «рассматривает Минские соглашения» как ключевую карту» для урегулирования ситуации на Донбассе.

«Пусть гуманитарный трек кажется не таким большим по сравнению с работой в политической или сфере безопасности, но он демонстрирует, что процесс идет, несмотря на протесты политического агрессивного меньшинства, которое атакует «Минск-2», несмотря на социально-экономические проблемы в связи с коронавирусом», – отмечает Алексей Якубин.

Успех в обменах с Отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), отмечает Алексей Якубин, позволяют официальному Киеву поднимать темы возврата военнопленных и заложников, которые находятся в Крыму и на территории России.

Создание Консультативного совета для урегулирования ситуации на Донбассе, по его мнению, законно и необходимо и находится в рамках выполнения Комплекса мер вторых Минских соглашений.

«Консультативный совет создается для выполнения пунктов 9, 10, 11 Минских соглашений. В них идет речь о консультациях, согласованиях, причем с представителями ОРДЛО. Это креативный шаг со стороны украинской власти, консультации – не императивного характера, а в виде рекомендаций. Те, кто критикует создание этого консультативного органа в политической минской подгруппе, забывают, что в 2015 году народные депутаты голосовали за закон «про особенности самоуправления в ОРДЛО» – этот документ согласовывали с Россией, Донецком и Луганском», – подчеркивает Алексей Якубин.

Он считает, что новая политика президента Зеленского направлена на развитие «стратегического гуманизма», а обмены удерживаемыми лицами – системны, являются частью широкого миротворческого процесса.

Завуалированные уступки по Донбассу

Руководитель интернет-сообщества «Украина – в ЕС!», политолог Дмитрий Воронков считает, что обмен военнопленными напоминает больше имитацию действий власти в условиях пандемии коронавируса.

«План официального Киева договариваться с сепаратистами после подписания Консультативного совета вызвал бурю негатива. И карантин в данном случае на руку, он дает время, чтобы улеглось негативное общественное восприятие желаний украинской власти на основе завуалированных уступок проводить политику на Донбассе», – говорит Дмитрий Воронков корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что Украина должна использовать международный опыт, который не предусматривает уступок для представителей самопровозглашенных анклавов.

«В прессе появилась информация, что Европарламент рассматривает возможность ввести миссию миротворцев на границу Украины и России для обеспечения гуманитарного процесса, разминирования. В текущей ситуации Украине необходимо использовать международную инициативу. Сегодня политика официального Киева – это процесс завуалированных юридических уступок», – полагает Дмитрий Воронков.

Вместе с тем политолог считает, что западные стратегические партнеры Украины не должны забывать о конфликте на Донбассе, не забывать поддерживать политику наращивания антироссийских санкций.

«Даже в условиях пандемии коронавируса Россия активна в своей политике отмены санкций, вытесняя украинскую стратегию, которая замкнулась на обмене военнопленными, создании ненужных Украине буферных зон», – считает Дмитрий Воронков.

По его словам, для усиления украинской позиции на переговорах с Россией, необходимо привлечь Соединенные Штаты к сотрудничеству в «нормандском формате».