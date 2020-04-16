Трамп: губернаторы должны самостоятельно принять решение об открытии экономики своих штатов

16.04.2020, 23:58, Новости дня

Губернаторы штатов должны будут самостоятельно принимать решение об открытии местной экономики, опираясь на эпидемиологические данные. Президент Дональд Трамп сказал об этом во время видеоконференции с губернаторами, которая прошла в четверг днем в Белом доме, сообщает агентство Associated Press.

Разговор Трампа с губернаторами состоялся накануне обнародования новых руководящих принципов открытия национальной экономики. Президент собирается представить новый план в четверг вечером на ежедневном пресс-брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу.

Согласно предварительной информации, раньше всех экономика начнет открываться в штатах с низким уровнем распространения инфекции, в то время как штаты, которые сильнее других пострадали от пандемии, включатся в работу позднее. В конечном счете решение об открытии экономики будет приниматься губернаторами на местах.

В понедельник президент заявил, что он обладает «абсолютной властью» для того, чтобы принять решение об открытии экономики в штатах. Однако затем Трамп отказался от этой идеи, так как губернаторы напомнили ему, что Конституция не предоставляет президенту таких полномочий.

Во время сегодняшней встречи Трамп сказал губернаторам, что некоторые штаты находятся в хорошей форме и могут быть вскоре открыты, однако положение по-прежнему остается тяжелым в целом ряде других штатов. Президент отметил, что губернаторы перестали обращаться к федеральному правительству с просьбами о предоставлении аппаратов искусственной вентиляции легких, а также подчеркнул, что страна находится «в прекрасной форме» в плане тестирования на коронавирус. С этой точкой зрения не согласны многие представители здравоохранения.

Доктор Дебора Биркс, координатор рабочей группы Белого дома по коронавирусу, заявила в среду вечером, что наиболее благополучная ситуация складывается сейчас в девяти штатах, в каждом из которых зафиксировано менее 1000 подтвержденных случаев заражения, и в день регистрируется менее 30 новых случаев. Биркс не привела названия штатов, однако общедоступные статистические данные дают основания предположить, что речь идет о наименее населенных штатах: это Мэн, Вермонт, Гавайи, Западная Вирджиния, Арканзас, Небраска, Северная Дакота, Монтана и Вайоминг.