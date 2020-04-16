Невролог объяснил, почему исчезновение обоняния может быть симптомом коронавируса

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16.04.2020, 23:49, Разное

Связана ли коронавирусная инфекция с потерей обоняния и вкуса — пока вопрос, на который пытаются найти ответ ученые и врачи. А пока люди, столкнувшиеся с такой проблемой при пандемии COVID-19, делятся своими переживаниями на форумах в интернете и описывают свои ощущения от полного отсутствия этих важных чувств. 

Врачи называют это заболевание — аносмией. С ней можно родиться, а можно получить при травме, неврологическом состоянии или при вирусной инфекции. COVID-19 как раз подходит под последний случай. Клинический невролог Пол Масиовски из Канады утверждает, что такая аносмия, скорее всего, возникает не из-за заложенности носа или какого-то серьезного повреждения головного мозга.Респираторные вирусы (к которым относится и коронавирус) могут повреждать обонятельные рецепторы в носу, которые необходимы для того, чтобы чувствовать запахи. Кроме этого, они могут приводить к отеку обонятельного нерва, который располагается в слизистой оболочке полости носа. Нарушение нервных функции обычно не вызывает болевых ощущений у пациентов, и люди не испытывают сильную заложенность носа в такие моменты.

Такая форма аносмии может значительно снижать обоняние и даже вызывать полную его потерю, а кроме этого способна продолжаться еще долго после излечения от болезни. Масиовски говорит, что обоняние может улучшиться, но у него есть опасения, что большая часть ущерба рецепторам и нерву останется постоянной.  Врач не уверен, что COVID-19 вызывает больше аносмии, чем вирус простуды. Возможно, всплеск случаев связан с тем, что люди стали уделять больше внимания своему здоровью и делиться симптомами с другими. Но если корреляция подтвердится — аносмия может войти в список отличительных симптомов COVID-19.



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