 

Росту числа заболевших коронавирусом в Москве найдено объяснение

16.04.2020, 23:45, Разное

Неутешительная статистика – результат легкомыслия и несознательности некоторых граждан, сказал эксперт движения “Сильная Россия” по вопросам здравоохранения Александр Эдигер. “Резкий скачок числа зараженных коронавирусом – прямое следствие того, как люди отнеслись к введению режима самоизоляции”, – сказал специалист в комментарии для “Дни.ру”.

По его словам, почти все поступающие в столичные больницы – участники пресловутых пикников в конце марта. “Мы находимся на пике эпидемии”, – уверен эксперт.

За последние сутки в Москве выявлено 1370 заболевших коронавирусом. Днем ранее в городе зафиксировали 1774 новых зараженных. Это первое снижение динамики заболевания COVID-19 в столице с 11 апреля.

В Москве за последние сутки вылечились от коронавируса 189 человек. Это хорошая тенденция, полагают эксперты. В Московской области выписали 16 пациентов, поступивших с COVID-19.

С 15 апреля в столице действует режим цифровых пропусков. Их необходимо получать для передвижения по городу на личном, общественном транспорте и такси.

С конца марта из-за коронавируса в России действует режим всеобщей изоляции. Указом президента Владимира Путина нерабочие дни продлены до 30 апреля. Не исключено, что они будут продлены до середины мая.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.03 / Ученые из Германии нашли способ остановить распространение коронавируса

19.02 / Экс-солистка группы «Непара» с новым партнёром создали дуэт «2 ОКеана»

05.03 / Игра Rainbow Six Siege станет бесплатной в выходные

10.04 / Специалисты взломали 80% сканеров отпечатков в гаджетах с помощью клея и 3D-принтера

25.03 / Мнение: Пандемия раскрывает истинную природу мировых экономических систем

14.04 / “Поражено больше половины легких”: Врачи прокомментировали состояние Надежды Бабкиной

19.03 / Система связи Volkswagen Car-To-X получила награду Euro NCAP

10.02 / Мнение: Мастер-класс для бизнесменов Ямала…

14.03 / Саша Савельева подчеркнула фигуру платьем с цветовым градиентом

02.02 / В Саранске 58-летняя женщина умерла после падения с обледеневших ступенек магазина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска