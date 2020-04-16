 

Ситуация с коронавирусом в России встревожила ВОЗ

16.04.2020, 23:45, Разное

Директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге обеспокоен ситуацией с коронавирусом COVID-19 в России. Он отметил, что положение дел не оставляет места для оптимизма.

Как пишет “Вечерняя Москва”, Клюге обратил внимание на ослабление эпидемии в Германии, Италии, Испании и Франции. Однако позитивные новости меркнут на фоне разгула инфекции в России, Великобритании, Белоруссии, Украине и Турции. Он призвал власти этих государств к взаимодействию ради победы над вирусом.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Апр 2020 в 1:02 PDT



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