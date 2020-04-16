 

Мнение: Военный Парад на 9 мая отменили

16.04.2020, 23:42, Разное

Военный парад на День Победы в Москве официально отменили, в связи с понятной угрозой коронавируса.
Тем не менее, было заявлено, что и Парад и Бессмертный полк в этом году все равно будут, просто в другие сроки.
Как видится, есть 2 возможных варианта, к которым могут прицепить Парад Победы и "Бессмертный полк"

1. 24 июня, в 75-ю годовщину оригинального и самого первого Парада Победы 24 июня 1945. В принципе, если эпидемическая обстановка позволит, это будет не самый худший вариант.

2. Если обстановка с коронавирусом и в июне не улучшится, то остается еще 3 сентября, которое буквально на днях сделали официальным днем окончания второй мировой войны (вместо 2 сентября, как было до недавнего времени). Тут парад смотрится уже несколько менее уместно, но если выбирать будет не из чего, то и 3 сентября покатит, так как опять же в этом году в эти дни исполняется 75 лет завершению второй мировой войны и 75 лет Победы над Японской Империей (про что у нас частенько из гнилой толерантности забывают).

3. Разумеется, перенос уже повлек финансовые убытки, так как деньги на подготовку к параду и другим мероприятиям на 9 мая уже были выделены и тратились. Также пошла прахом работа МИД РФ по приглашению на парад мировых лидеров (многие согласились, так что представительство обещало быть самым крупным за последние годы). Не факт, что в другие сроки смогут столько же затащить в Москву.

Но в целом, решение оправданное – парад в текущих условиях выглядел бы весьма странно, даже если бы проводился без зрителей. Весьма вероятно, что вслед за этим отменят военные парады и в регионах.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Мнение: Думали, что хуже уже не будет? Тогда посмотрите на это

14.03 / Эксперты назвали 5 «утренних ритуалов» для сброса лишнего веса

17.02 / Источник: Смартфон iPhone 9 выйдет на рынок с устаревшей камерой

11.04 / «Работа на опрежение»: Онищенко объяснил причины ввода пропускного режима в Москве

24.02 / Эксперты назвали наиболее полезные для мужского здоровья соки

21.03 / Huawei P40 Pro Plus 5G в белом корпусе предстал на рендере

10.04 / В Башкирии предварительно подтвержден коронавирус у 170 пациентов и сотрудников одной из больниц

11.02 / Личное: Медбрат-убийца

16.02 / Мнение: Письмо: “Есть ли выход кроме психотропных препаратов и операции?”

31.03 / Ремонт, спорт, игры: МКБ проанализировал траты россиян перед нерабочей неделей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybins[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска