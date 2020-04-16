Мнение: Письмо: “Бесит, что он имеет власть”

16.04.2020, 23:40, Разное

Мы, основном, разбираем письма, где фокус на себе, а локус у партнера, это самая распространенная позиция для рапанов и рыб.

Но бывает иногда фокус помещается на человека, а локус остается у него же.

Вот в этом письме это происходит почти непрерывно. В результате чего выращивается очень сильная чужая фигура.

Если при фокусе на себе и локусе у партнера он опредмечивается и им пытаются манипулировать, вытягивают из него что-то щипцами для себя, словно он – продолжение собственного тела, то при фокусе на партнере он выглядит живым и ярким, классным, наполненным энергией. Но если локус тоже у него, это дает эффект, будто вы живете в теле этого человека, такого яркого, классного, сильного и смотрите на себя как на объект его глазами, эмоционально переживаете за него какие-то выдуманные вами же страсти. И сливаетесь, несмотря на отчаянное сопротивление.

Посмотрите, как это выглядит и попробуйте проанализировать.

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Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Вчера написал бывший плюс, он периодически пишет или появляется. Проблема в том, что я не понимаю, как общаться с ним как человек нормальный, раз уж приходится.

История началась года 3 назад, познакомились на пляже, у меня парень, у него (потом оказалась) девушка. Все познакомились друг с другом и общались из-за общего хобби. Он уехал и стал изредка писать вполне дружески. Где-то через полгода стал звать на встречу, я не очень хотела с ним встречаться, он слишком сексуальный.

(Вот она чувствует огонь от него, потому что проживает как бы за него его сексуальность)

В то время ему было 22, он младше меня на 3 года. Занимался он тем, что качал банки и тусил по клубам, катаясь на подаренной отцом красивой тачке. Работа его состояла в том, чтобы забирать выручку ночью с предприятия отца. Я работала весь день на не особо любимой творческой работе по специальности, вечера и выходные с М. Тихая и местами скучная жизнь.

(Ей скучновато жить своей жизнью, она представляет как ярко и спонтанно живет он, как он тусит по клубам, рассекает на красивой тачке, влюбляет девчонок. Она – это как бы он в момент этих описаний. Видите? Опишите отличие от субъектных описаний и от объектных? Субъектно воспринимать партнера умеют нерыбы, а рапаны, в основном, объектно)

Как-то встретились в итоге. После ресторана ехали ночью, перед нами машина ушла в занос, я ахнула, а он повторил.

Н. Страшно? Не доверяешь?

Я. Я доверяю только себе и рулить люблю сама.

На втором свидании выходили из ресторана, а там огромная лужа. Хотела ее обойти, но он взял меня на руки и шагнул прямо в нее. Переспали. Я решила, что все супер – стабильный и хороший М., взрывной и сексуальный Н.

(Он взрывной, он сексуальный, она любуется его энергией по отношению к себе)

В постели Н. спросил, что у меня с М. Ответила, что мы очень похожи, он вздохнул и отвернулся. Стал редко писать, никуда не звал. Меня бомбило. Перед 8 марта стал спрашивать, что мне подарить. Обиделась страшно, сдались мне его подачки, ничего не ответила.

(Ее бомбило, но и плющило, потому что она представляла, как он ревнует)

Потом пару недель слива в режиме мягчайшего коврика, хотела вытащить его на встречу и послать. Остановилась, когда в зеркале увидела урода. Сказала М, что влюбилась, он предложил детей и замуж, а я думала, что пошлет, даже надеялась. М предложил улететь на полгода, согласилась. Перед вылетом стал звонить и писать Н., удаляла не открывая.

Н. продолжал писать, спросил общаюсь ли я с ним, ответила, что была влюблена, общаться больше не хочу. Он продолжал иногда писать, когда прилетела, звал на встречу. Я отказывалась, а сама пошла в клуб, где он раньше тренил.

Через пару месяцев увидела его, улыбнулась и прошла. Его ошарашенное лицо долго грело мне душу.

(Вот она представляет не просто его лицо, она переживает его эмоции, как он был ошарашен, потрясен, когда она мимо прошла. Она смотрит на себя его глазами и у нее как бы все встает на себя же. Девчонки, знакомое переживание? Девушки обожают любить себя глазами мужчины. И это – самый быстрый слив. Понимаете, почему самый быстрый?)

Я решила поменьше говорить, отвечать на конкретные вопросы и все. Рассказал, что открыл свое дело, поменял машину, переехал в новую квартиру, готовится к операции на руке. Возмужал он как-то. ОЗ его выше. Он спортивный (стена в кубках и медалях), красивый, моложе, со своим бизнесом, недвижимостью и помощью отца.

(Она не забывает кормить свою корону его влечением. Он тут вроде даже сопротивляется тяге к ней, но его будто тянет. В ее представлении конечно, а не на самом деле. На самом деле она – одна из десятка девчонок, с которым он общался за последние полгода, далеко не самая интересная для него)

Это было католическое рождество. Подумала, когда еще встретимся? Приперлась в клуб в православное рождество, была уверена, что встречу. Прошлась везде, не встретила. Глупая была идея.

Машина на дороге замигала фарами. Что такое? Поравнялись, а там сидел он и смеялся. Поехала до дома, он за мной. Вышла, он стоит и тянет обнимать, отталкивала, но он как будто и не замечал. Сказал, что меня как в 90е нужно захватывать и на дачу на 2 дня. 2 дня… Говорил, что к любовникам езжу и тянул руки толи душить, толи обнимать. Какие любовники у незамужней? Целовал, а я укусила его в шею. Убила бы лучше, хотя и хотела его.

(Ну и тут как кино. Он выслеживает ее, посмеивается, догоняет ее, у подъезда грубовато разводит на поцелуи, а она в ярости, что ее так тянет к нему. Ну как бы в ярости, а вообще-то в кайфе. Если фокус с локусом у вас на чьей-то фигуре, тяга к ней и правда может быть сумасшедшей, потому что центр вашей тяжести – там)

Стали переписываться иногда. Это же камбек, надо вернуть все слитое! Изобразила загадошшшную мину. Тянула время, а на все его предложения встретиться бурчала что-то неопределенное. Он тащил в постель, я в режиме загадочного коврика решилась. Получилось плохо, я жаждала компенсации за старое и кисла, а он трахнул и пошел по делам. Ему предстояла плановая операция.

(Здесь этот знойный мачо ее небрежно берет. И она в восхищении, как легко, красиво и цинично он это делает. И как она бессильно трепыхается, пытаясь устоять)

Через пару месяцев улетала с М., за день до вылета решила написать Н. Предложила встретиться, он показал свой шрам, сказала красивый, он заулыбался. У меня созрел новый план, выдать максимум из себя и свалить с М. И будь, что будет.

Переспали, обозвала Н любимым. Спросил, зачем лечу с М, мне негде там жить? Ответила, что есть конечно, надоест уеду.

(От слива она спасается тем, что спит с другим мужиком. Это помогает ее фокусу иногда отлипать от Н. Но локус у него так и остается. Так поступала Настя в ФС, которая спасалась от влечения к КСЖ тем, что иногда спала с другими. В результате сливалась еще больше)

Н стал иногда писать, но было не до него особо. М переписал на меня свой бизнес, помог мне открыться и уехал. Сбылась мечта идиота, я и помыслить не могла, что все получится.

(Успехи с М. она тоже преувеличивает под короной. И ей, как многим белладоннам, кажется, что полигамия – лучший способ держать равновесие. А на самом деле это – расшатанность в обе стороны)

Н. Скучаешь по мне?

Я. Дел много, мне некогда скучать.

Но скучаю.

(Вот она и отшивает его вроде, но от этого все внутри у нее вибрирует. Потому что она представляет, как сделала ему больно. Хотя ему совсем не больно)

День был паршивый, я накосячила с клиентом, выпила и позвонила Н. Он стал петь песенку про алкоголичку. Молча прослушала это и положила трубку.

Я. Не еб_ мне больше, пожалуйста, мозг.

Н. Что случилось?

Я. Тварь ты, ненавижу.

Я была в шоке, не понимала, что я ему сделала, чтобы бросаться такими словами. Хорошо, что времени особо не было, я успевала только прийти домой и завалиться спать. Заняла голову развитием бизнеса, выкинула все коварные планы коврика.

(Упала корона. Она-то иначе себя видела его глазами. Не алкоголичкой, а секси-герл)

Подписана на рабочий акк Н, он на мой. Заметила, что когда публиковала свой пост с такой-то идеей, потом у него тоже самое. Я восприняла это как соревнование. Все самое красивое и классное должно было быть у меня, не жалела на это времени и сил. Наполнение и дизайн сайта, фотки и видюшки, заказывала материалы, устраивала движухи и фоткала-фоткала в сеть. Когда было сложно, вспоминала про алкоголичку, накрывала злость и придумывала новые стратегии для развития.

(Вот если жить в чужой голове, будет мерещиться диалог и даже состязание)

Постепенно все стало работать как-то само, я могла отойти в сторону и кайфовать наблюдая. Н стал не важен, выручка грела душу.

(К счастью для нее, вроде она и правда занималась какой-то работой. Если бы делала только ногти и качала пресс, совсем утекла бы)



Когда сезон закончился, ночью позвонил Н. Не хотела брать трубку, скидывала, а он писал и названивал. Сказал, что надо встретиться, когда прилечу. Я что-то неопределенное мычала.

Где-то через месяц прилетела и решила ему написать.

Я. Привет

Н. Привет)

Я. Как дела?

Н. Хорошо)

Меня страшно выбесил этот диалог. Какого фига он названивал ночью, чтобы потом вот так отвечать.

Через месяц где-то вина выпила и решила послушать его аудиосообщение, где про надо встретиться и случайно набрала. Пыталась удалить и еще раз набрала. Протрезвела сразу, нашла как удалить. Уф. Утром написал.

Н. Привет) Я уже спал, не успел взять трубку.

Я. Извини, я случайно

Н. Два раза случайно?

Я. Да.

Н. Ха, ну конечно.

Опять выбесил. Но ежик продолжал жрать кактус. Предложила встретиться, молчал пол дня, потом длинные аудио, как был занят и что сейчас занят и как у меня дела. Ответила коротко. Написала, что мне было неудобно за тварь, хотела извиниться, и это все, удачи в делах. Он не ответил.

(Он и не помнит уже, что она назвала его тварью. Но ей кажется, что он ждет ее извинений)

Опять. Опять меня послали, на те же грабли, опять. Поразительная тупость. Никогда и ничего в его адрес!

(Тут она решительно собралась оторвать от него фокус и вроде даже локус)

Через неделю стояла в зале, он подошел. Поговорила с ним без энтузиазма и поспешила слинять.

В следующий раз стояла и болтала с красавчиком А., Н. подошел к нам. Оказалось, что они знакомы. А. сказал, что я предлагаю им выпить вина. Я офигела от бредовости всего этого. Н. мерзко на меня смотрел. Подумала, что шли бы они к черту. Сказала им освободить пространство. А. ушел, Н остался. Торчал рядом и смотрел как я приседаю. Взгляд его был откровенно неприличный, хотела положить штангу и послать его отдельно, но он ушел чуть раньше.

(Ну и не вышло ничего с отрыванием. Слишком заманчиво слияние. Опять она смотрит на себя его глазами, оценивает соперника его глазами, злится, ревнует, а потом смотрит взглядом с поволокой. Ее субъектная часть переселилась в него, она смотрит на свою задницу и облизывается. Ну а фигура растет его, а не ее. Понимаете, как это происходит, друзья?)

А. предложил в бассейн, но я осталась в зале. Н. из 4х свободных кроссоверов выбрал мой, и стал качать пресс на коленях. Потом переставлял мне, пока тренила, сидел рядом и что-то бурчал про мою задницу. Старалась игнорить, весь этот косплей Ашота с рынка мне не нравился. Ушел.

(Бедный гном. Такой сексуальный, что мозг отшибает при виде ее задницы. Она представляет, как его тянет к ней и ее накрывает. А он просто видит, что она обижена и хочет подбодрить)

Сейчас пора собираться улетать, если получится. Н. все время лайкал фотки, но последнее время нашел, что лайкнуть из нелайкнутого.

Боялась, что напишет. Последнюю неделю стали щеки прям гореть, сижу работаю и горят. Была уверена, что он вспоминает, хотя звучит бредом.

Н. Привет, как у тебя дела?

Я. Привет, да как у всех. А ты как?

Н. Хорошо, работы стало меньше.

Я. Хорошо, что вообще не прикрыли.

Н. Про работу написал.

Решила ничего не отвечать. Все это общение развивается уже который год по одному сценарию: он что-то пишет или делает, я топаю ему на встречу со своей короной, а он пятится.

(Здесь у нее рефлексия проснулась. Но не совсем. Она считает, что у него – подкаты с подставой, вроде и догадывается, что дело в ее короне, но все равно думает, что он заманивает ее и пятится)

Раньше я хотела компенсировать свой слив, а сейчас хочу просто жить. Черт с ним, с этим сливом, все что было сделано или сказано обратно не вернуть, хотя и хотелось.

(Но возвращение фокуса к себе ей помогло сейчас. Она поняла, что эта любовь ее разрушает, что надо позаботиться о себе и отлипнуть. Но чтобы отлипнуть, надо не фокус к себе двигать, а локус. Если двинуть только фокус, посыпятся скалки, а потом все вернется на круги своя)



Просто хочу отвязаться, мне больше ничего не надо от него. Хочется вернуть себе свободу от его фигуры. Чтобы сердце не билось, руки не тряслись и относиться к нему как обычному левому знакомому.

(Ее и правда колотит от него, это не шутки. Но причина – сладострастная жизнь в его теле и взгляд на себя его глазами. Ну и кормление этим короны своей)

Не понимаю, как это сделать, хожу по кругу. А время идет. Бесит, что он имеет надо мной власть.

(Конечно власть. Если центр тяжести ее поля перемещается в него)

Он ничего не сделал мне хорошего, просто пользовал и топал дальше. Пока я со своей короной оставалась торчать в этой луже.

(Так выбирайтесь, автор. Перестаньте играть с хищным тортом в сладкие игры)

Спасибо, что прочитали!