Ученые обнаружили в океане огромного хищника длиной в 47 метров

16.04.2020, 23:22, Новости дня

Австралийские ученые нашли в океане хищника гигантских размеров. По словам ученых, его длина составляет 47 метров и он в два раза длиннее горбатого кита.

Сифонофора питалась на глубине около 630 метров у западного побережья Австралии. По мнению специалистов, она развивалась в течение нескольких десятков лет. Представители этого вида, которые были обнаружены ранее, были гораздо меньших размеров. За необычным созданием ученые наблюдали при помощи подводного робота.

Сифонофоры являются подводными колониями, которые состоят из тысяч маленьких клонов. Участники этой колонии питаются морскими животными и рыбой. По мнению ученых, их открытие имеет важные последствия для защиты подводной экосистемы.