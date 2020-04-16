В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

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16.04.2020, 23:16, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 14 человек с новой коронавирусной инфекцией, среди них – пациенты от 29 до 88 лет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«В Москве скончались 14 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших – пациенты от 29 до 88 лет», – передает ТАСС сообщение штаба.

В РФ за сутки подтвердили 3 тыс. 448 новых случаев коронавируса в 78 регионах, количество вирус-положительных пациентов в стране возросло до 27 тыс. 938 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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