Уткин о Соловьеве: “Педерастическая обезьяна” – одно из моих специальных выражений. Дело в тоне, с которым я его произношу

16.04.2020, 23:06, Новости дня

Журналист, футбольный комментатор и артист Василий Уткин заявил, что называет “педерастической обезьяной” не только телевизионного пропагандиста Владимира Соловьева, но в случае с ним ему удалось передать на письме нужную интонацию. Об этом Уткин сказал в эфире авторской программы главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман.

“Что касается педерастической обезьяны… А понравилось вам слово, да? У многих людей есть присказки, которыми они пользуются по много раз на дню. В зависимости от тональности это может быть намерением задеть или вызвать интерес, но также и поощрительно. В данном случае это одно из моих специальных выражений, о чем хорошо знают люди, с которыми я близко общаюсь. Кто-то из них мог даже приревновать, я думаю. Дело, конечно, в тоне”, – сказал комментатор.

“Если я могу в твите передать интонацию, значит, я не потерял навыки обращения с русским языком”, – добавил он.

Уткин также пояснил, что ему все равно, где живет Соловьев – в РФ или в Италии. В своем скандальном твите комментатор назвал Соловьева “бежавшим от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживающим в России”.

“У человека есть свобода перемещения. Пословица “Где родился – там и пригодился” хороша для праздничного стола, примерно после 15-й рюмки, когда больше уж не за что выпить. Но это не жизненное правило. Поэтому мне все равно, где он живет”, – заявил журналист.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

В эфире программы “Паноптикум” на телеканале “Дождь” спортивный комментатор высказал возмущение необходимостью во время карантина оставаться дома за свой счет и продолжать оплачивать платежи за коммунальные услуги. Соловьев в интервью каналу “Царьград” назвал Уткина “психически больным человеком”, который “дискредитирует российское государство”.