Украина и “ЛДНР” провели обмен удерживаемыми лицами, Черновол избрали меру пресечения. Главное за день

16.04.2020, 23:06, Новости дня

Хроники коронавируса

Коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 4161 жителя Украины, число погибших выросло до 116.

В США сообщили о 4,8 тыс. жертв коронавируса за один день. Это абсолютный антирекорд.

Власти Великобритании продлили на три недели максимально жесткий карантин на фоне увеличения числа погибших от COVID-19.

Отменили парад в РФ

Из-за эпидемии коронавируса парад по случаю Дня победы в Москве будет перенесен на более поздний срок, сообщил президент РФ Владимир Путин. Новую дату проведения парада он не назвал.

Обмен с “ЛДНР”

Украина провела обмен удерживаемыми лицами с боевиками “ДНР”, он состоялся вблизи Горловки Донецкой области. Сепаратисты освободили девять граждан Украины, в обмен получили 10 человек.

Вблизи города Счастье Луганской области состоялась процедура взаимного освобождения между Украиной и “ЛНР” в формате “11 граждан Украины на четырех представителей ОРЛО”.

Рада и “поправочный спам”

Проект закона “О внесении изменений в регламент по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры” №1043 во втором чтении и в целом поддержало 242 народных депутата. Документ направлен на противодействие “поправочному спаму”: он предлагает особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроектов, к которым подано как минимум в пять раз больше поправок, чем статей или пунктов в изначальной редакции.

Арест Черновол

По решению Печерского районного суда Киева экс-нардеп Татьяна Черновол будет находиться под круглосуточным домашним арестом и носить электронный браслет до 8 июня. Ей инкриминируют руководство поджогом офиса Партии регионов в Киеве 18 февраля 2014 года.

Прогноз ОПЕК

Организация стран – экспортеров нефти спрогнозировала сильнейшее в истории падение спроса на нефть – в 2020 году оно достигнет 6,8 млн баррелей в сутки, при этом в апреле спрос рухнет на 20 млн баррелей в сутки.

Песчаная буря

Киев и область накрыла сильнейшая песчаная буря, порывы ветра достигали 20 м/с. Стихия стала причиной ДТП со смертельным исходом на трассе Киев – Ягодин.