 

В Киеве воняет дымом из-за пожаров в Чернобыльской зоне. КГГА советует не открывать окна и не выходить на улицу

16.04.2020, 23:06, Новости дня

По состоянию на вечер 16 апреля в Киеве наблюдается задымленность, в воздухе зафиксированы продукты горения. Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на данные Управления КГГА по вопросам гражданской защиты.

“Причиной этого являются пожары в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения, а также северо-западный ветер. Радиационный фон в столице – в пределах нормы”, – отметили в администрации.

Вместе с тем КГГА советует жителям города не открывать окна, особенно ночью и рано утром, и не выходить на улицу. 

Также КГГА рекомендует включить системы кондиционирования и очистки воздуха, проводить влажную уборку, поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха, а также пить больше жидкости (до 2–3 л в день).

“Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу”, – сказано в сообщении.

При этом Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины считает, что задымленность в столице “не несет химической или радиологической угрозы”.

По информации ГСЧС, дымка и запах гари в столице объясняются сжиганием травы и мусора в Вышгородском, Иванковском районах и около Ирпеня, а также пожарами в Житомирской области (по данным местного управления ГосЧС, к вечеру 16 апреля в регионе зарегистрировано 48 пожаров). Возгорания в Чернобыльской зоне в качестве источника дыма ГСЧС не называет.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля и продолжался 10 дней. По данным и.о. главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы (позже полиция задержала двух человек, вероятно, причастных к поджогу).

15 апреля в ГСЧС проинформировали, что в зоне отчуждения еще тлеют пеньки, но открытого огня нет. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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