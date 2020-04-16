На складе Большого театра погиб рабочий
16.04.2020, 23:05, Новости дня
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти рабочего на складе Большого театра на востоке Москвы.
Как передает РИА Новости, об этом сообщил источник в оперативных службах города.
Собеседник агентства рассказал, что 16 апреля на складах на улице Плеханова, которые принадлежат Большому театру, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.
По предварительным данным, двое рабочих распивали алкогольные напитки, после чего у них произошла ссора, в ходе которой один нанес другому ножевые ранения, от которых тот скончался.
Отмечается, что погибший не является сотрудником Большого театра.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет