На складе Большого театра погиб рабочий

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16.04.2020, 23:05, Новости дня

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти рабочего на складе Большого театра на востоке Москвы.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил источник в оперативных службах города.

Собеседник агентства рассказал, что 16 апреля на складах на улице Плеханова, которые принадлежат Большому театру, было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

По предварительным данным, двое рабочих распивали алкогольные напитки, после чего у них произошла ссора, в ходе которой один нанес другому ножевые ранения, от которых тот скончался.

Отмечается, что погибший не является сотрудником Большого театра.



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