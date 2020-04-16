Садовые центры в Ивановской области возобновят работу

16.04.2020, 23:05, Новости дня

Ивановские садовые центры и питомники можно будет посетить по предварительной записи. Как сообщает ГТРК "Ивтелерадио", 20 апреля организации возобновляют работу.

Список всех 24 торговых объектов с телефонами и адресами размещен на сайте регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия. По словам главы ведомства Дениса Черкесова, главная задача — избежать массового скопления людей. Для этого и открыта запись на сайте. Всех посетителей обеспечат защитными масками. Некоторые заказы в питомниках можно будет оформить онлайн. Тогда семена и рассаду привезут прямо домой.

О необходимости строго соблюдать все санитарные требования, связанные с эпидемией коронавируса, напомнил губернатор Станислав Воскресенский. Для очень многих житителей Ивановской области садовые участки и огороды — это насущная потребность и жизненная необходимость, подчеркнул он. Поэтому несмотря на сохранение режима повышенной готовности в регионе было решено организовать торговлю семенами и посадочным материалом.

За сутки заболевших COVID-19 в регионе стало на 15 больше. Всего в области зарегистрировано 136 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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ГТРК "Ивтелерадио"