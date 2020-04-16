Тренер ХК “Локомотив” Пелино вылечился от коронавируса

16.04.2020, 23:05, Новости дня

Главный тренер «Локомотива» канадец Майк Пелино, заразившийся в конце марта вместе с супругой коронавирусной инфекцией COVID-19, сумел победить болезнь. Об этом заявил пресс-служба ярославского хоккейного клуба.

"Рады сообщить, что старший тренер "Локомотива" Майк Пелино и его супруга вылечились от коронавируса. Желаем всей семье Пелино крепкого здоровья", – говорится в заявлении клуба.

Напомним, что 60-летний канадский специалист возглавил "Локомотив" по ходу сезона-2019/20. Ярославская команда под его руководством вышла в плей-офф Кубка Гагарина, где в первом раунде уступила финскому "Йокериту".