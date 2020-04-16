Мнение: Распад Евросоюза, Германия не может без беженцев и снижение потребления электричества

16.04.2020, 23:00, Разное

1. Италия особенно сильно пострадала из-за коронавируса, при этом ещё задолго до эпидемии Италию определили в группу безнадёжных должников, в группу PIGS. Чтобы отсрочить крах, итальянской экономике нужны деньги, а деньги итальянцам могут дать только немцы. Поэтому итальянские политики вновь начали потихоньку шантажировать немцев распадом Евросоюза:

https://ria.ru/20200403/1569505088.html

Как сообщает британская The Telegraph, группа итальянских политиков, включая членов парламента и мэров, из разных политических партий выкупила полосу в авторитетной немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung для того, чтобы призвать немецкую политическую элиту перестать «сопротивляться организации общеевропейского финансирования программе по борьбе с коронавирусом и восстановлению экономик стран, пострадавших от коронавируса».

Авторы воззвания апеллируют к европейской солидарности, к общей истории западного мира и напоминают немцам о том, что после 1945 года другие страны помогали Германии.

https://lenta.ru/news/2020/04/09/italy/

Премьер Италии Джузеппе Конте усомнился в способности Евросоюза пережить коронавирус. Об этом сообщает BBC News.

По мнению итальянского лидера, Европейский союз рискует провалиться как проект в условиях кризиса, вызванного коронавирусом. Он считает, что в новых условиях альянс должен действовать адекватно и скоординированно, чтобы помочь странам, наиболее пострадавшим от вируса. Конте назвал нынешний период самым большим испытанием со времен Второй мировой войны.

С итальянцами на удивление быстро согласились экс-министры иностранных дел Германии:

https://ria.ru/20200405/1569611238.html

Бывшие главы МИД ФРГ Йошка Фишер и Зигмар Габриэль в совместной статье в газете Tagesspiegel заявили об угрозе распада Евросоюза из-за последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса, и призвали создать программу экономической поддержки, аналогичной плану Маршалла. Экс-министры отмечают, что объемы поддержки Италии и Испании, наиболее пострадавшим от COVID-19, недостаточны, и они «100 лет не забудут Европе и в первую очередь Германии, если мы оставим их на произвол судьбы». Министры отмечают важность европейской солидарности для экономического успеха ФРГ после Второй мировой войны, поэтому Германия несет особую ответственность перед ЕС.

Как видите, во всех трёх случаях упоминается Вторая мировая, комплекс вины за которую по-прежнему жив в немецком обществе. Германию снова хотят заставить платить. В том числе и Италии, которая, напомню, воевала на стороне Гитлера.

2. Их нравы. Современные человеколюбивые немцы, похоже, просто не представляют себе жизни без приёма беженцев, даже во время эпидемии:

https://lenta.ru/news/2020/04/05/refugees/

Несмотря на введение пограничного контроля для иностранцев, Германия продолжила принимать в страну беженцев. <…>

Из-за угрозы распространения коронавируса начиная с 16 марта въезд в страну запрещен всем, кроме представителей отдельных групп. Исключения делаются не только для врачей и лиц, пересекающих границу по профессиональным мотивам, но и для беженцев без явных признаков заражения инфекцией.

3. По ссылке серия карт, показывающих, насколько сильно снизилось потребление электричества в Европе (включая Россию) из-за коронавируса (с исключением сезонного и температурного фактора):

https://www.bruegel.org/publications/datasets/bruegel-electricity-tracker-of-covid-19-lockdown-effects/

В Италии потребление упало на треть, в Испании – почти на четверть. В большинстве других стран к шестой неделе карантина падение по сравнению с нормой составило около 10%. Загадочный рост наблюдается лишь в Скандинавии и Швейцарии.

По идее, если люди вынуждены сидеть дома, домашнее потребление электричества должно заметно вырасти. Однако потребление предприятий должно упасть, а рестораны, кинотеатры и так далее – вообще обязаны отключиться. Получается, что то ли в Скандинавии и Швейцарии самоизоляция толком не действует, то ли там и раньше все работали удалённо и экономили на развлечениях вне дома.