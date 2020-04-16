Мнение: Ускоренная трансформация

16.04.2020, 22:55, Разное

Заявлено, что пик эпидемии будет достигнут через полтора-два месяца. В том сюжете "борьбы", который предложен властями, российская экономика и население просто не доживут до окончания этой странной эпидемии, так как после пика нужно будет еще продолжать мероприятия по изоляции как минимум столько же, сколько и до того – то есть, где-то до конца лета.

Если учесть, что в России в "нормальной" ситуации порядка 70-75% населения относится к категории бедных и нищих, то за период карантина в состояние нищеты перейдет более половины населения, в разряд бедных перейдут остальные. По сути, в течение ближайшего полугода в стране произойдет масштабная социальная трансформация, люди будут поставлены в тотальную зависимость от внешней по отношению к ним помощи. Тем более, что экономика тоже перестанет существовать как единое целое.

В подобных условиях помощь (в минимальном объеме, исключительно для того, чтобы поддержать биологическое существование) человек получит, лишь согласившись на некую условную программу лояльности, которая придет на смену так называемому "общественному договору". Лояльность может означать что угодно – поражение в правах, согласие на прикрепление к земле, чипизация. Неважно. Кормить за просто так не будут. Думаю, что в других странах, включая развитые, ситуация будет примерно той же.

Учения, которые проводят в Москве – это, конечно, крайне сырая, но все-таки обкатка новых систем контроля, которую попытаются довести хоть до какого-то рабочего состояния. Кстати, если доведут – то в регионах она тоже будет востребована, а значит – Москва сможет торговать с регионами хотя бы чем-то, кроме своего транспортного положения.

В реальности мы уже живем в измененной реальности, просто не можем до конца понять ее контуры. Фактически это одновременно и государственный переворот, и социальная трансформация, и все это на фоне борьбы глобальных проектов, которые ездят по нам, как на танках. Собственно, поэтому армия и отстранена от событий, включая и совершенно логичные в случае "эпидемии" развертывания мобилизационных структур по борьбе с ней. Армия – она в такой войне совершенно бесполезна. Она вдруг стала бесполезной, как кассетный магнитофон на лампах или дисковый телефон. Спроси у молодого человека сейчас – что такое пассик у магнитофона, он широко откроет глаза и спросит: "Что у чего?"

Главное в происходящем то, что сейчас идет полным ходом уничтожение текущей социальной системы, включающей правову.ю, организационную., властную, общественную. Демонтаж идет крайне грубый, но завершиться он должен полным разгромом и невозможностью вернуться к прежнему состоянию. Что вполне разумно с точки зрения строителей нового порядка – чем тщательнее будет проведен демонтаж старого, тем меньше у него будет шансов на восстановление.

Вообще, если отстраниться от сугубо личного, то происходящее выглядит все более и более интересным. Только несколько руководителей государств пытаются противостоять происходящему, сопротивляясь включению своих стран в повестку борьбы с эпидемией – та же Белоруссия. Лукашенко делает заявления, которые как бы отрицают реальность, говоря о том, что в Белоруссии нет эпидемии, но его давят ужасами и страшными цифрами: аааа! 3 тысячи заболели! 35 умерли! И паника, с помощью которой пытаются Лукашенко продавить. Вопрос – сколько человек в Белоруссии болеет вообще и сколько умирает от инфекционных болезней, в данном случае никто не задает, так как задача не разобраться в ситуации, а задавить ужасом перед страшной эпидемией. Пока Лукашенко держит удар, но надолго его хватит – неясно. Да и особого значения Белоруссия не имеет, если Европа и Россия, а заодно Украина уже находятся в сюжете.

Интересно здесь то, какое соотношение между сугубо стихийными событиями и борьбой разных проектов, которая явно разворачивается прямо перед глазами. И все это сверху прикрывается надрывными криками про эпидемиологическую катастрофу со страшными цифрами – ааа! уже 130 тысяч во всем мире погибли! Хотя обычные инфекционные заболевания за тот же период уносят жизни кратно больше. Но зачем вам эти подробности – вы должны кричать от страха, рассуждать некогда.