Мнение: Почему перенесли Парад Победы?
16.04.2020, 22:54, Разное
Путин отменил «все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы».
Так и сказал президент: «До праздника меньше месяца. И дата 9 мая святая, и жизнь каждого человека свята. Риски эпидемии, пик которой не пройден, чрезвычайно высоки. Это не дает мне права начать подготовку…».
Похоже, что ситуация с коронавирусом очень серьезная. А прогнозы, видимо, совсем скверные. Похоже, что 9 мая вся страна все еще будет сидеть на самоизоляции. А Москву, к тому времени, думаю, и вовсе закроют. И на вьезд, и на выезд…
Или я чересчур пессимистичен?
Источник: Ирек Муртазин
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