Мнение: Почему перенесли Парад Победы?

16.04.2020, 22:54, Разное

Путин отменил «все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы».

Так и сказал президент: «До праздника меньше месяца. И дата 9 мая святая, и жизнь каждого человека свята. Риски эпидемии, пик которой не пройден, чрезвычайно высоки. Это не дает мне права начать подготовку…».

Похоже, что ситуация с коронавирусом очень серьезная. А прогнозы, видимо, совсем скверные. Похоже, что 9 мая вся страна все еще будет сидеть на самоизоляции. А Москву, к тому времени, думаю, и вовсе закроют. И на вьезд, и на выезд…

Или я чересчур пессимистичен?