 

Россия и Саудовская Аравия обсудили ожидания от сделки ОПЕК+

16.04.2020, 22:53, Новости дня

Россия и Саудовская Аравия твердо привержены выполнению сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, сообщило Минэнерго РФ по итогам телефонного разговора главы ведомства с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абделем Азизом бен Сальманом аль Саудом.

«Обе страны твердо привержены выполнению согласованных целевых сокращений, продолжат внимательно следить за рынком нефти и, если это будет нужно, будут готовы принимать необходимые меры совместно с ОПЕК + и другими производителями. РФ и Саудовская Аравия также уверены, что их партнеры по ОПЕК + и другие производители выполнят взятые на себя обязательства», – говорится в сообщении на сайте российского ведомства.

По итогам переговоров обе стороны отметили, что РФ и Саудовская Аравия провели большую работу для достижения исторического соглашения со странами ОПЕК+ и рядом других производителей о стабилизации рынка нефти, сообщили в министерстве.

Напомним, в воскресенье состоялось новое заседание ОПЕК+, по итогам которого все 23 страны – участницы этого формата договорились о сокращении добычи нефти.

По оценке ОПЕК, спрос на нефть в мире в 2020 году сократится на рекордные 6,8 млн баррелей в сутки.



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