Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза» вступился за Чулпан Хаматову

16.04.2020, 22:48, Новости дня

Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза» Егор Анашкин прокомментировал резкую критику в адрес проекта и его главной героини в исполнении актрисы Чулпан Хаматовой.

«Меня бесконечно удивляют люди, которые лучше всех на свете знают, как это «не так», что все показано не так, как им кажется. А нам кажется, это именно так. Когда мы снимали сериал, мы консультировались с историками, музейными работниками, директорами музеев, и то, что мы снимали, было под их чутким контролем», – сообщил режиссер в комментарии Ura.ru.

Он также напомнил, что помимо критиков сериала есть много людей, которым понравилась работа. Однако, по словам Анашкина, они так громко о себе не кричат.

«Наша история к политике никакого отношения не имеет, она о людях. Те, кто сейчас, увидев фрагмент, пытается судить о целом, – мне кажется, это неправильно и несправедливо, потому что наша история – история о прощении, о том, как простая татарская женщина нашла в себе силы и мужество простить своего врага, полюбить его и продолжить жить дальше. Жить бесконечно негативом – это ужасно. <…> Я считаю, что нужно уметь отпустить прошлое и продолжить жить настоящим, и к этому же самому призываю наших оппонентов», – сказал Анашкин ТАСС.

По словам режиссера, он рад, что история не оставила зрителей равнодушными. Собеседник агентства подчеркнул, что с уважением относится к тем, кому картина не понравилась, и призывает критиков с уважением отнестись к тем, кто дает положительный отзыв о проекте.

Ранее Хаматова рассказала, что получает много проклятий в связи с выходом сериала. По словам актрисы, она понимала, что представители консервативно настроенных татар могут обвинить ее в осквернении национального быта. Однако Хаматова совсем не ожидала, что ей припишут искажение исторической правды в целом.

Хаматова добавила, что отрицательно относится к попыткам приукрасить, «лакировать» российскую историю, и подчеркнула, что ей казалось, что сериал покажет действительность недостаточно жестокой. По ее мнению, незнание истории не дает населению шанса развиваться дальше.

В свою очередь писательница Гузель Яхина, чей роман «Зулейха открывает глаза» лег в основу сериала, сказала, что не намерена вступать в дискуссию с критиками проекта.

В основу сюжета романа легла семейная история Яхиной. В 1930 году семью ее бабушки раскулачили и отправили из татарской деревни в Сибирь. Ранее Яхина в интервью в программе «Просто о сложном», выходящей в Яндекс.Эфире, рассказала, что критика романа ее задевает. Яхина также подчеркнула, что «не выворачивала наизнанку татарскую жизнь», наоборот, писала о несчастной женщине.