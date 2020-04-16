Великобритания продлевает карантин на три недели
16.04.2020, 22:45, Новости дня
Британское правительство объявило в четверг о продлении карантинного режима в стране на три недели.
Как заявил журналистам британский министр иностранных дел Доминик Рааб, Научно-консультационная группа по чрезвычайным ситуациям предупредила, что смягчение действующих ограничительных мер может нанести ущерб как здоровью населения, так и британской экономике.
По словам Рааба, на данный момент в стране зафиксировано 103 093 случая заражения коронавирусом и 13 729 смертей. Глава британской дипломатии продолжает руководить усилиями по борьбе с пандемией, пока премьер-министр Борис Джонсон поправляется после перенесенной им коронавирусной инфекции.
Карантинный режим в Великобритании действует с 23 марта.
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Служба новостей «Голоса Америки»
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