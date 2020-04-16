Трамп благодарен американским грузоперевозчикам за работу в условиях пандемии

16.04.2020, 22:45, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в четверг выступает со словами благодарности в адрес американских грузоперевозчиков, обеспечивающих доставку товаров по всей стране в условиях пандемии коронавируса, отмечая их преданность работе в нынешнее непростое время, сообщают в Белом доме.

Ранее сообщалось, что в мероприятии примут участие министр транспорта Элейн Чао, директор Управления по связям с общественностью Тим Патаки, глава Американской ассоциации грузоперевозок Крис Спир, а также водители грузовиков транспортных служб DHL, FedEx и UPS.