Трамп благодарен американским грузоперевозчикам за работу в условиях пандемии
16.04.2020, 22:45, Новости дня
Президент США Дональд Трамп в четверг выступает со словами благодарности в адрес американских грузоперевозчиков, обеспечивающих доставку товаров по всей стране в условиях пандемии коронавируса, отмечая их преданность работе в нынешнее непростое время, сообщают в Белом доме.
Ранее сообщалось, что в мероприятии примут участие министр транспорта Элейн Чао, директор Управления по связям с общественностью Тим Патаки, глава Американской ассоциации грузоперевозок Крис Спир, а также водители грузовиков транспортных служб DHL, FedEx и UPS.
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Русская служба «Голоса Америки»
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