Лечение коронавируса

16.04.2020, 22:35, Разное

Как лечить коронавирус? Давайте разбираться на основе того, что уже известно к настоящему моменту.

Лечится ли коронавирус у людей?

Коронавирусная инфекция вызывается вирусом SARS-Cov-2. Пока ученые и врачи не изобрели лекарство конкретно от него. При легком течении болезнь проходит самостоятельно, с ней справляется иммунитет человека. В таком случае стоит лечиться дома и самоизолироваться, чтобы не заражать других. Соответствующие рекомендации даются в США и Великобритании, а сейчас их выдвинул и Департамент здравоохранения Москвы. В соответствии с ними, пациента можно не госпитализировать, если его температура ниже 38,5 градусов, частота вдохов меньше 30 в минуту (т.е нет одышки), а дыхание свободное.

Если же у человека есть сухой кашель и небольшая температура, но нет одышки, главное — изолировать его от окружающих. Для этого больным людям нужно оставаться дома, сократить по минимуму социальные контакты, запастись едой и всеми необходимыми вещами, чтобы как можно реже посещать магазины. Все это поможет снизить вспышку заболевания.

Но не стоит забывать и про близких людей, которые находятся с заболевшим коронавирусом в одной квартире. Чтобы снизить риск заражения стоит проветривать помещение, переселить больного в отдельную комнату (если это возможно), использовать отдельную посуду и полотенца, тщательно мыть руки всем в доме и чаще проводить уборку (особенно важно обеззараживать ручки дверей, выключатели, туалет и ванную комнату). Заболевшего стоит попросить чихать и кашлять в локоть, а также использовать маску при непосредственном контакте со здоровыми людьми.

Если у человека начинаются угрожающие жизни симптомы, которые указывают на тяжелое течение заболевания, — его отправляют на лечение в больницу.

Метод лечения

Как лечат в больнице

Врачи могут помочь купировать опасные осложнения при коронавирусе, например, тяжелую пневмонию или острый респираторный дистресс-синдром. Чаще всего они случаются у группы риска — людей старшего возраста и с хроническими заболеваниями, и происходят примерно у 20% всех зараженных коронавирусом.

Для лечения таких последствий респираторной инфекции используют аппараты искусственной вентиляции легких.

Если говорить про лекарства, то Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует использовать глюкокортикоиды у пациентов с пневмонией от коронавируса, если нет других показаний, например, обострения хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Кроме этого, ВОЗ не считает нужным отказываться от ибупрофена при лечении высокой температуры и заменять его на парацетамол при COVID-19.

Насколько эффективно лечение

Лечения конкретно коронавирусной инфекции нет, поэтому оценить его эффективность нельзя. В самых тяжелых случаях коронавирус повреждает здоровые ткани легких, что затрудняет доставку кислорода в кровь. Может развиться тяжелая пневмония, а также потенциально смертельное состояние — острый респираторный дистресс-синдром, который может повредить другие органы. Аппараты ИВЛ подают кислород в легкие пациентов с такими тяжелыми респираторными проблемами через трубку, вставленную в горло. Это позволяет сохранить время для человека и дождаться, когда его организм сам поборет инфекцию. Пока это самое эффективное лечение симптомов при тяжелой стадии COVID-19.

Можно ли вылечить коронавирус народными средствами?

Нет, нельзя! Кажется, что самое популярное средство у россиян от вирусных инфекций — это чеснок. Его едят, надевают как бусы на шею детям и раскладывают по всей квартире. Но на сегодняшний день врачи и ученые не нашли никаких подтверждений его эффективности в лечении COVID.

Некоторые люди считают, что от коронавируса их спасет регулярное промывание носа морской водой. Но и это не способно защитить клетки в носу от проникновения вируса или вымыть его из пазух.

Точно не нужно (и даже очень опасно!) пытаться добиться стерильности всего тела с помощью спирта или хлорки. Эти вещества ничего не смогут сделать с вирусом, который уже проник в организм. А при нанесении их на все тело, можно повредить глаза, рот и другие слизистые.

Жаркий или холодный морозный воздух также бессильны перед вирусом, который попал в человеческое тело. При любой температуре окружающей среды в нем практически всегда держится 36,5- 37°C. Поэтому вирус не исчезнет в хорошо пропаренной бане, а вот если переусердствовать — можно получить ожоги тела.

И последнее. Противовирусные препараты, иммуномодуляторы, травы, витамины и БАДы не лечат коронавирус у человека. Их эффективность не доказана исследованиями, поэтому вы впустую потратите свои деньги. Не стоит верить рекламе и скупать для лечения коронавируса «Арбидол», витамин С, эхинацею или «Кагоцел».

Существует ли вакцина?

Пока нет, но ее активно разрабатывают различные компании, включая российские. К сожалению, процесс это не очень быстрый. В настоящее время отдельные производители уже вышли на этап клинических исследований. Так сложилось во многом из-за того, что определённые решения уже были найдены во время других эпидемий коронавирусов, пришедших из Китая в нынешнем веке. Не будем забывать, что сам процесс производства также требует времени. ВОЗ утверждает, что первые вакцины от коронавируса мир может получить через 18 месяцев (точка отсчёта – февраль).

Сколько дней занимает лечение?

Есть такая поговорка, что простуда проходит за 7 дней, если ее не лечить, и за неделю, если лечить. Но коронавирус не простая ОРВИ, ситуация здесь отличается. При легком течении COVID-19 продолжается около 2 недель, иногда больше. Тяжелое течение болезни может затянуться на еще больший срок.

Внимание! Считается, что время от момента заражения до появления симптомов может занимать до двух недель, но чаще всего это происходит в течение 5 суток. Тем не менее важно оставаться дома и соблюдать карантин 14 дней, особенно если вы приехали из стран, где вспышки коронавируса начались раньше, или могли общаться с носителями вируса.