 

Российскую акушерку уволили за попытку обменять медицинские маски на квартиру

16.04.2020, 22:30, Разное

Работавшая акушером в Краснодаре женщина серьезно поплатилась за нелепую шутку. В своем инстаграм-аккаунте она похвасталась запасами медицинских масок, которые иронично предложила обменять на квартиру.

Как пишет Life,  видеоролик с “купающейся” в масках девушкой привлек внимание ее начальства, которое предложило ей написать заявление об увольнении по собственному желанию. Чуть позже она разместила в соцсети пост о поиске новой работы. 



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