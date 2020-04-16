Мнение: Перепродавали из лабаза в лабаз

16.04.2020, 22:28, Разное

Занимательная докладная записка ОГПУ, которая легла на стол товарищу Сталину, где описывается статистика по хищениям за начало 1933 года.

Докладная записка ОГПУ о количестве привлеченных органами ОГПУ за хищения государственного и общественного имущества, по данным на 15 апреля 1933 г. 22 апреля 1933 г.

22 апреля 1933 г.

№ 287922

Секретно

Секретарю ЦК ВКП(б) т. Сталину

Общее количество привлеченных органами ОГПУ за хищения государственного и общественного имущества составляет на 15 апреля с.г. 134 668 человек.

За хищения из магазинов и складов товаропроизводящей сети и промышленных предприятий привлечено 58 902 человека, а за хищения из совхозов и колхозов — 75 766 человек.

Из общего количества привлеченных за хищения осуждено судами и органами ОГПУ (Коллегией ОГПУ и Тройками при ПП ОГПУ) 78 366 человек. Органами ОГПУ осуждено 15 548 человек (по наиболее крупным делам об организованных хищениях).

По мерам наказания это число осужденных подразделяется следующим образом:

ВМН — 2736 человек

5-10 лет лагеря — 8375 человек

Ниже 5 лет — 4437 человек

Всего — 15 548 человек.

По социальному составу подразделение осужденных органами ОГПУ следующее:

Бывших торговцев, спекулянтов, кулаков — 5220 человек

Служащих, колхозников, единоличников и других трудящихся — 9115 человек

Прочих — 1213 человек

Всего — 15 548 человек.

В числе дел о хищениях, вскрытых ОГПУ за отчетные две недели, значительное место занимают хищения зерна и фуража. Помимо участившихся случаев открытых нападений преступных шаек на охраняемые зернофуражные склады, что особенно характерно для Украины, обращают внимание дела по Башмаковскому Райзаготзерно (Средняя Волга) и Мосзаготзерно. В Башмаковском Райзаготзерно ликвидирована организация в 108 человек, расхищено 10 600 пуд. хлеба.

Организацию возглавлял уполномоченный Райзаготзерно Сухов, канд[идат] ВКП(б), и его зам. Овчинников. Аппарат ими был специально подобран из преступного элемента. Путем сокрытия хлеба от учета и систематического обвешивания крестьян организация создала 30 тыс. пуд. «излишков», не успев похитить их полностью ввиду ареста. В Московской обл. хищениями были поражены Шаховской заготпункт Мосзаготзерно и Московская центральная фуражная база. В хищениях организованно участвовали 59 человек, которыми похищено 3500 пуд. овса, свыше 5000 пуд. сена, 780 пуд. отрубей и прочее.

Следствием установлено, что в ряде случаев одна и та же партия похищенного фуража по нескольку раз перепродавалась из лабаза в лабаз, являясь каждый раз предметом наживы хищников.

Виновные арестованы.

Из других дел обращает внимание вскрытые хищения в магазине № 1 Уралторга. Хищениями из этого магазина занимался поголовно весь состав служащих, в т.ч. директор Чернов, член ВКП(б), и его помощник Шевченко. Не ограничиваясь выручкой от непосредственного участия в хищениях, Чернов и Шевченко установили особый денежный сбор с рядовых участников хищений. Этот сбор, получив название «подоходного налога», колебался в пределах от 1000 до 10 000 руб. и регулярно сдавался директору магазина и его помощнику. Отчетность умышленно запутывалась бухгалтерами магазина, а также участвовавшими в хищениях.

По делу арестовано 36 человек. При обысках у главарей хищений было обнаружено денег до 86 000 руб. у каждого.

Всего за время с 1 по 15 апреля с.г. органами ОГПУ арестовано за хищения 4479 человек.

Зам. председателя ОГПУ Прокофьев

Начальник ЭКУ ОГПУ Миронов

Ф. 2. Оп. 11. Д. 9. Л. 159-161. Заверенная копия.

http://istmat.info/node/62540 – цинк

Такие вот ужасы репрессий, про которые проникновенные опусы по ТВ не снимут.

Воровали вопреки "кровавому режиму", за что их потом необоснованно репрессировали.

Остается надежда, что всех виновных при Хрущеве и Горбачеве оправдали и ПРАВДА восторжествовала!