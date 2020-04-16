Мнение: Секрет энергии

16.04.2020, 22:20, Разное

Ну и подводя итог очередной.

Как же оторвать локус свой от большой фигуры?

Когда фигура чужая уже выросла и локус ваш у нее застрял, извлечь его и правда непросто.

Лучше всего держать его всегда при себе, никому не отдавать.

Но люди стараются держать при себе не локус, а фокус, стараются думать о себе, копаться в себе, хотя фокус наоборот должен быть на чем-то или ком-то другом.

Чтобы держать при себе локус, нужно отказаться от любых претензий к людям, от любых ожиданий, что люди будут делать что-то для вас.

А для многих это настоящее светопреставление, отказаться от такого уклада очень сложно, особенно если они считают себя сформированными личностями.

Для переплавки надо вернуться опять в юное, гибкое, спонтанное и наивное состояние. Только тогда можно будет научиться чему-то новому.

Нужно отказаться от своих установок, чтобы получить установки новые.

Но людям кажется, что так они лишатся своей целостности, потеряют себя.

Поэтому их локус с детства и навсегда – у родительских фигур или у больших фигур, заменивших родительские, они все время ждут от кого-то удовольствий и реализации своих желаний.

И единственное, на что их хватает, – это притянуть к себе фокус, оставив локус у родительской фигуры.

Это они называют “полюбить себя” или “вернуть себе самоуважение” или даже “обрести себя”.

Но настоящее “себя” – это локус. Локус контроля – вот ваше деятельное, созидательное, активное начало.

А фокус – это то, по направлению к чему вы должны реализовать свое деятельное начало. Это ваш мотив, ваш стимул, ваша цель. Он потому и должен быть вне вас, что на такое отпускается максимум энергии, а на самокопание и эгоцентризм – наоборот, энергия блокируется.

Чтобы обрести себя и вернуть себе самоуважение, надо локус к себе двинуть, а фокус – подальше от себя. И действовать.

Но у большинства – все наоборот.

Полюбить себя – это у них поместить на себя фокус и начать себя жалеть, начать о себе думать, начать в себе копаться, а так как локус контроля – у больших фигур, то получаются те самые щипцы.

Из других что-то тянется в свою сторону. Вытягивается, выдавливается, выпрашивается, а потом уже и выбивается.

И получаются Штурманы-Попрошайки (и другие баги как вариации этой же пары), то командуют, то требуют, фокус – на себе, локус у того, кого они выбрали себе в няньки или слуги.

От них закрываются, отдаляются, они лезут с щипцами, в щели пытаются просачиваться, поэтому сливаются, но щипцов не отпускают.

И в какой-то момент, когда чужая фигура становится большой и потерять ее страшно, они решают стать щедрыми и помещают на другого фокус.

А локус – там же.

И начинается активный слив. Человек чувствует МЫ, он живет в теле другого, ему кажется, что он читает его мысли, ощущает его эмоции.

Потом фокус может опять вернуться к себе. Так и будет ходить туда-сюда, этот самый фокус. А локус будет прибит к большой фигуре.

Чтобы оторвать от большой фигуры локус, надо… да, закрыть хлеборезку.

Больше ничего.

Осознать, что другой – человек, а не торт. Субъект, а не объект. Отдельный мир, а не твое продолжение.

Осознать, что ты – взрослый, а не грудной младенец, которого должна накормить мама.

Надо отцепить от другого человека свои претензии, ожидания, притязания.

Щипцы убрать, отлепиться. Отодрать себя, если не выходит отлепить.

И начать обеспечивать себя самому.

Многим кажется это нереальным. Ну как обеспечить себе любовь, секс, общение?

Никак. Потому что это потребности с фокусом на себе, на своем голоде, на своей нужде, на своем эгоцентричном хочу.

Фокус надо поместить на какие-то дела. Не на свою хлеборезку, а на какие-то полезные для других дела.

И будет Эврика.

Окажется, что все свои потребности можно обеспечить самому. Потому что их – самый минимум. Их ровно столько, чтобы поддержать свое деятельное состояние. Еда, сон, физическая активность, отдых, новые знания. Все это можно себе дать самому, заработать без чужой поддержки.

А счастье и наслаждение жизнью – это тот самый поток энергии, который как раз и появляется, когда фокус на деле, на творчестве, на любви как деятельности, а не на любви как потребности, а локус – у себя.

Счастье – это не предмет, который надо добыть или вытянуть из кого-то, а состояние своей активной жизни. Состояние, а не вещь.

Это поток, в котором вы можете постоянно находиться, если локус будет у вас внутри, а фокус на чем-то полезном для всех.

Нужно обязательно разогнуть вот это кольцо и перестать ходить по этому кругу, смещая фокус от себя к другому, от другого к себе, а локус прицепив к родительской фигуре.

Родителем себе надо стать самому. Себе и своим ресурсам, своим делам, своим детям.

В этом разгадка.

Это единственный секрет энергии, секрет жизни в потоке.

Сейчас ведь уже это понятно, друзья? Наверное даже получается, хотя бы иногда?