Личное: Злые языки!

16.04.2020, 22:18, Разное

Меня не перестают удивлять наши бабы. Нет той гадости, которую они бы ни проглотили, лишь бы милый остался рядом.

Великого творческого писателя и известного дрессировщика кота Шантика Омара Хуяма на случках в туалетах кафе и ночных клубах не ловил только ленивый. И хлебные шарики он в сиськи бросал, и домой возвращался под утро в помаде разных оттенков.



Фото: Соцсети

Казалось бы, какие ещё нужны доказательства? Его жена Бородавка как-то раз даже три месяца не разговаривала с ним, но потом простила. Ради детей, как она сказала. С козлом в доме всё-таки им лучше, чем без козла, ведь так?

Прошло пару лет, и быть терпилой с рогами Ксении надоело. Нет, она не подала на развод, она пошла известным всем обиженным бабам путём — стала отрицать очевидное.

Ксения заявила, что никаких измен вообще не было, а виноваты «злые языки», которые ей всё про Омара наврали!

«Вот у меня была сложная ситуация с мужем. Мы три месяца не общались вообще. Меня специально накручивали, кидали какие-то доказательства, которые в итоге так и не подтвердились. Все это делалось специально. Если бы можно было что-то изменить, я бы не стала выставлять наши проблемы на всеобщее обозрение».

Специально накручивали. Какие-то доказательства. Зря я тогда психанула на мужа!

Как вам такое? Кому ты будешь, Бородавка, верить — своим глазам или родному мужу с котом Шантиком подмышкой?!

Ксения выбрала то, что выбирает и большинство баб-терпил. Если муж, перепачканный выделениями клубных шлюх, говорит, что не изменял, верить нужно ему и не выносить сор из избы. Никакие доказательства при этом в расчёт не берутся.

Униженная Бородавка готова глотать у мужа и обиды. Не все ведь мужики — козлы, верно? И мой — не такой, считает Ксюша грязная хрюша.

Действительно, далеко не все мужики изменяют, но это, скорее, доказательство от противного — порядочный мужчина Бородавкой побрезгует.

Тебе, Ксюш, нужны доказательства?

Да вот оно, главное — не козёл с тобой никогда не свяжется! А уж если какой и ляжет с тобой, войдёт в твой дом, так это — априори козёл, которому всё равно, кого драть — тебя, свинью, или любую другую козу.

Вкурила? Теперь рассказывай дальше, как дрессировщик-бездельник не изменял тебе в туалетах. Это правда очень смешно и этим ты вызываешь гадливое такое чувство — жалость.

Что хуже всего, Бородавка и сама прекрасно знает об изменах своего альфонса. Ради чего терпит? Да просто не уважает себя, потому что не за что.

А вы бы ради чего смогли бы стерпеть измену? Есть хоть одна причина, чтобы засунуть уважение к себе в задницу?