 

Британия пообещала пересмотреть отношения с Китаем после пандемии

16.04.2020, 22:16, Новости дня

После окончания пандемии коронавируса необходимо тщательно проанализировать причины ее возникновения и то, можно ли было предотвратить вспышку, сообщил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

«Совершенно точно постфактум необходим тщательный анализ этих уроков, включая начало [распространения] вируса. Он должен проводиться на основе научных знаний», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Reuters.

«Несомненно, после кризиса у нас все будет не так, как обычно», – сказал Рааб, говоря об отношениях Британии с Китаем. По его словам, Лондону «придется задать сложные вопросы по поводу того, откуда он (вирус – прим. ВЗГЛЯД) появился и по поводу того, как он мог быть остановлен раньше».

Ранее США высказывали обвинения в причастности Китая к распространению коронавируса. Так, американский телеканал Fox News заявил, что «нулевой пациент», с которого могла начаться пандемия коронавируса, якобы работал в лаборатории вирусологии в китайском Ухане. Власти Китая в ответ заявили, что все представленные предположения лишены научных доказательств.

Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель отдела арбовирусов НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко, предположение американских СМИ лишено логики.



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