Невестка правящего короля Швеции устроилась в больницу, чтобы помогать медикам в борьбе с коронавирусом

16.04.2020, 22:10, Разное

Пандемия коронавируса затронула все страны и обитаемые континенты мира. Швеция исключением не стала: на сегодня она находится на 21-м месте в общемировом рейтинге по количеству выявленных больных COVID-19. Из них 1203 человека умерли. Несмотря на неутешительные данные, в стране не вводится карантин. Впрочем, как сообщается в мировых СМИ, местные жители соблюдают рекомендации властей и остаются дома.

Помочь родной стране справиться с эпидемией, только набирающей обороты, решила принцесса София, герцогиня Вермландская. Она – супруга принца Карла Филиппа, невестка правящего короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии. Для этого она прошла трехдневные курсы в Sophiahemmet University College в Стокгольме. Изначально они был разработаны для персонала “Скандинавских авиалиний”, чтобы их персонал умел при необходимости оказывать экстренную помощь. Сейчас этот класс немного изменил свою направленность и обучает тех, кто хочет помогать медицинскому персоналу во время эпидемии COVID-19. Так, София, как и другие студенты, научилась стерилизовать предметы, правильно доносить информацию до пациентов и их родственников, выполнять ряд административных задач и других дел, которые поручают волонтерам в больницах.

Обучение София закончила на прошлой неделе, а на следующей – планирует выйти на работу. Уточняется, что она не будет работать именно с больными коронавирусной инфекцией, но будет помогать в больнице, в которую могут поступить такие пациенты.

Принц Карл Филипп и принцесса София с детьми

Напомним, принц Швеции Карл Филипп и София Хэллквист познакомились в 2009 году в ночном клубе, но встречаться начали немного позже – через год. Изначально выбор Карла Филиппа в лучших современных королевских традициях пришелся правящему двору не по нраву, ведь София не принадлежала знатному роду. Но летом 2014 года принц сделал Софии предложение руки и сердца, после чего шведские монархи окончательно приняли ее в свою семью. В июне 2015-го в Стокгольме прошла свадьба пары, на которой присутствовало 400 гостей.

В апреле 2016-го у них родился первенец – принц Александр. А в следующем году – второй сын, принц Габриэль.