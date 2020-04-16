В пижаме за йогуртом: необычная прогулка Джессики Честейн с мужем и детьми

16.04.2020, 22:10, Разное

Звезда фильмов “Жена смотрителя зоопарка”, “Опасная игра Слоун”, “Прислуга”, “Интерстеллар” Джессика Честейн на красных дорожках выглядит на все сто, но в обычной жизни предпочитает одежду попроще. Только если до этого 43-летняя актриса выбирала для прогулок casual-варианты, то на днях и вовсе вышла в домашнем. На улице калифорнийского городка Палос Вердес звезда появилась в белой пижаме с голубым орнаментом, украсив голову джинсовой шляпой. Вместе с мужем, Жаном Лукой Пасси ди Препозуло, дочкой Джульеттой и новорожденным малышом, ни пол, ни имя которого прессе пока не сообщили, Джессика отправилась за замороженным йогуртом – на радость папарацци.

Джессика Честейн с мужем и детьми О рождении второго ребенка Честейн “сообщила” необычным образом – в марте этого года появившись на прогулке по набережной Санта-Моники, Калифорния, с мужем, двухлетней дочерью… и младенцем. Джессика несла его в слинге, тогда как Жан Лука вез перед собой коляску с Джульеттой. Корреспонденты издания Page Six (они же, кстати, сообщили миру о рождении ее старшей дочери) предположили, что это второй ребенок Джессики и Жана Луки. Актриса ситуацию не комментировала, однако подобный сценарий произошел полтора года назад: о рождении первенца актрисы СМИ узнали лишь в октябре 2018-го, когда она впервые вышла на улицу с 4-месячной малышкой в слинге. Тогда ребенка паре родила суррогатная мать, поэтому не исключено, что второй малыш появился на свет тем же способом. Позже стала известна точная дата рождения девочки – Джульетта Пасси Честейн появилась на свет 4 апреля 2018 года.

Жан Лука Пасси ди Препозуло с ребенком Джульетта – дочь Джессики и Жана ЛукиНапомним, Джессика Честейн познакомилась с Жаном Лукой Пасси ди Препозуло в 2012 году, когда он занимал должность директора по связям с общественностью бренда Armani (позже он стал дизайнером итальянского бренда Moncler). Подробности их романа неизвестны, так как сама актриса не любит распространяться на тему личной жизни. Лишь пару раз она рассказывала о бойфренде в интервью. В июне 2017-го Джессика и Жан Лука поженились в Италии, в городке Тревизо.