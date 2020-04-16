 

В Испании ужесточили наказание за нарушение карантина

16.04.2020, 22:08, Новости дня

Нарушение карантинного режима в Испании на фоне распространения коронавирусной инфекции, согласно внутренней инструкции МВД страны, будет наказываться штрафом в размере до 10,4 тыс. евро.

Такое решение власти страны приняли из-за того, что с 14 марта, когда ввели карантин, в Испании составили свыше 600 тыс. протоколов о его нарушении, пишет El Pais.

Так, по информации издания, теперь любое несанкционированное передвижение будет наказываться штрафом в размере 601 евро. Если при задержании житель проявит неуважение с сотруднику полиции, размер штрафа увеличится до 2 тыс. евро. Если задерживаемый будет вести себя «угрожающе», штраф составит 3 тыс. евро. Если человек прибегнет к «насилию или угрозам», в случаях, когда это не является уголовным преступлением, штраф увеличится до 10 тыс. 400 евро.

Если житель неоднократно нарушал карантинный режим, рекомендуемые санкции варьируются в зависимости от «настойчивости» нарушителя, но в качестве ориентира указывается штраф в размере 1,2 тыс. евро. В случаях, когда «упорство» относится к осуществлению запрещенной деятельности коммерческих или промышленных учреждениях, предлагаемая санкция составит 2 тыс. евро.

Поездка на дачу, приморскую или горную квартиру, которая не является местом постоянного проживания, влечет штраф в 1,5 тыс. евро. Правоохранителям рекомендуют указывать в протоколах это обстоятельство для сведения судьи, который будет выносить решение.

За совместное передвижение с детьми, недееспособными или уязвимыми лицами, особенно в автомобиле, без уважительной причины, а также передвижение в любой другой компании, наказывается штрафом в 1,5 тыс. евро.

При этом если нарушитель затруднит установление своей личности, рекомендуется штраф в 700 евро. Если полиция сочтет, что человек намеренно препятствует установлению своей личности, штраф возрастает до 10 тыс. 400 евро.

Полицейским рекомендовано указывать в протоколе реакцию нарушителя. Проявления неуважения, бахвальство, невежливость, оскорбления или угрозы будут зафиксированы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Испании зафиксировано 172 тыс. 541 случай коронавируса. По этому показателю страна занимает второе место в мире, уступая США, где зарегистрировано почти 580 тыс. случаев.



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