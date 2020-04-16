Найдены останки древнейшего предка людей

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16.04.2020, 22:06, Новости дня

Изучив окаменевшие кости из Южной Африки, ученые сделали вывод, что три разных вида древних людей в одно и то же время могли жить по соседству друг с другом.

Исследования проводились учеными в системе известняковых пещер поблизости от Йоханнесбурга. На этом месте за несколько десятилетий палеонтологам удалось извлечь более 900 окаменелостей гоминидов. Во время новой экспедиции специалисты обнаружили самый древний фрагмент черепа Homo erectus. Возраст этих останков, по мнению ученых, составляет 2 000 000 лет.

Во время экспедиции специалисты нашли останки еще двух гоминидов, которые обитали на этом месте в это же время. Найденные останки принадлежат высшему примату, который не имеет отношения к Человеку разумному и считается тупиковой ветвью в развитии.



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