В США жители встали в очередь за бесплатной едой и памперсами

16.04.2020, 22:01, Новости дня

По всей территории США выстраиваются очереди из машин, направляющихся в благотворительные продовольственные банки за бесплатной едой, пишет NBC News. По словам сотрудников ряда организаций, их ресурсов может не хватить для удовлетворения ажиотажного спроса.

Коронавирус изменил представление о часе пик: в Питтсбурге пробки растягиваются на мили — но люди едут не на работу, а за едой.

АВТОМОБИЛИСТ: Меня только что сократили. Я отец-одиночка, единственный родитель.

За последние несколько недель продовольственный банк Питтсбурга обслужил 5 тысяч автомобилей. Количество картонных коробок на складах хранилища выросло на 500 процентов.

ЛИЗА СКЕЙЛЗ, гендиректор продовольственного банка Питтсбурга: Честно говоря, мне, как сотруднику продовольственного хранилища, непросто это говорить. Мы понимаем, что в условиях этого кризиса спрос настолько высок, что даже наша организация не способна его удовлетворить.

Сцены, наподобие этой, происходят по всей территории США, в условиях, когда миллионы американских семей внезапно оказываются без работы и в неуверенной продовольственной ситуации. В Нью-Йорке удвоились очереди за супом. Волонтёры в Лос-Анджелесе не успевают заполнять продуктами сумки. В Сент-Луисе полицию привлекли для того, чтобы регулировать автомобили, выстраивающиеся не только за едой, но ещё и за памперсами.

ДЖЕСС АДАМС, сотрудник сент-луисского банка памперсов: Почти у всех родителей, приходящих за памперсами, наблюдается страх и беспокойство.

Сент-луисское хранилище памперсов обычно распределяет 200 тысяч памперсов в месяц; в этом апреле данная цифра достигнет полумиллиона.

ДЖЕСС АДАМС: Судя по всему, наших запасов хватит до следующей недели, однако затем нам надо будет что-нибудь придумывать.

Пандемия оказывает беспрецедентное давление на американские семьи и на обслуживающие их организации.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2020 года.