В Италии от коронавируса за сутки умерло более 500 человек, выздоровело более 2 тыс.

16.04.2020, 21:52, Новости дня

За последние сутки от коронавируса в Италии умерло 525 человек, сообщается на сайте министерства здравоохранения страны.

Общее количество жертв эпидемии достигло 22 170, выздоровело 40 164 человека (2072 из них – за последние 24 часа). Продолжает болеть более 106,6 тыс. пациентов. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 168 941.

76,77 тыс. из тех, кто продолжает болеть, лечатся дома, 26,9 тыс. – госпитализированы с симптомами (на 750 меньше, чем вчера), в отделениях интенсивной терапии остается 2936 пациентов (-143 по сравнению со вчерашним днем).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 16 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,09 млн, из них 139 тыс. умерли, более 528 тыс. выздоровели.