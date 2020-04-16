Нардепы заблокировали подписание закона об изменениях в регламенте Рады

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16.04.2020, 21:52, Новости дня

Подписание принятого сегодня закона об изменениях в регламенте Верховной Рады будет отложено до рассмотрения блокирующих постановлений.

Пять народных депутатов 16 апреля зарегистрировали проекты постановлений об отмене решения парламента о принятии во втором чтении и в целом закона о противодействии “поправочному спаму”. Один из проектов совместно подали нардепы от группы “За майбутнє” Тарас Батенко и Ирина Констанкевич, авторами еще трех стали их коллеги из “Слуги народа” Александр Дубинский, Антон Поляков и Ольга Василевская-Смаглюк.

Пока Рада в пленарном режиме не рассмотрит эти проекты, закон не смогут подписать спикер и президент.

Проект закона “О внесении изменений в регламент по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры” №1043 во втором чтении и в целом поддержало 242 народных депутата при минимально необходимых 226. Документ предлагает особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроектов, к которым подано как минимум в пять раз больше поправок, чем статей или пунктов в изначальной редакции.

Комментируя необходимость принятия законопроекта, спикер Дмитрий Разумков назвал ситуацию с рассмотрением так называемого антиколомойского законопроекта, к которому подали более 16 тыс. правок, исключительной.  “Никогда раньше у нас не было 16 тыс. правок. Это ситуация, которая может заблокировать работу Верховной Рады до осени, причем по любому вопросу”, – сказал он.

Законопроект №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” в первом чтении был принят 30 марта. Среди прочего, документ сделает невозможным возвращение “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах. Авторами наибольшего числа поправок к “антиколомойскому” законопроекту являются Поляков и Василевская-Смаглюк.

Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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