 

Словакия пообещала Украине помощь в получении статуса партнера расширенных возможностей НАТО

16.04.2020, 21:52, Новости дня

Словакия будет способствовать получению Украиной статуса партнера расширенных возможностей НАТО. Как сообщает пресс-служба МИД Украины, об этом заявил новый министр иностранных дел Словакии Иван Корчок в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Словацкий министр заверил, что Украина будет в приоритете политики нового словацкого правительства. Он также заявил, что Словакия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, европейский и евроатлантический выбор Украинского государства.

“Собеседники обменялись мнениями о ситуации на востоке Украины, продолжающейся российской агрессии, динамике процесса мирного урегулирования в формате “Нормандской четверки” и переговоров в Минске. Глава МИД Украины пригласил словацкого коллегу посетить Украину, как только визиты станут возможны. Корчок с радостью принял приглашение”, – сказано в сообщении.

Новое правительство Словакии было приведено к присяге 22 марта. При этом Корчок стал министром позже других членов правительства (8 апреля), поскольку две недели находился на самоизоляции после возвращения из США в связи с эпидемией коронавируса.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”.

9 марта 2018 года в НАТО сообщили, что признают за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля 2019 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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