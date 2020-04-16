Глава Башкортостана ответил недовольным новыми ограничительными мерами

16.04.2020, 21:50, Новости дня

Глава Башкортостана ответил недовольным ужесточением ограничительных мер. Соответствующее видео Радий Хабиров опубликовал на личной странице в соцсети "Инстаграм".

"Мы не в бирюльки тут с вами играем. В особенности в текущей ситуации, когда это вопрос жизни и смерти. Мы открыли створки экономики, договаривались при этом, что если люди работают, они идут на работу и домой, а не ходят по городу, нарушая самоизоляцию. Мы видим, что наше решение было воспринято как возможность погулять. Конечно, я отреагировал на это. Заверяю вас – реакция будет еще жестче", — прокомментировал глава региона.

Напомним, режим обязательно самоизоляции в Башкирии будет ужесточен с 20 апреля, сообщает ГТРК "Башкортостан".

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ГТРК "Башкортостан"