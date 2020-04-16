В России COVID-19 будут лечить гидроксихлорохином

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16.04.2020, 21:50, Новости дня

В РФ больных коронавирусом COVID-19 будут лечить китайским препаратом. Поручение использовать препарат с международным непатентованным наименованием гидроксихлорохин для лечения коронавирусной инфекции дало российское правительство. Это лекарство будет безвозмездно передано медицинским организациям.

Заниматься распределением лекарства будет Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава, сообщает РИА Новости. Мониторить эффективность и безопасность лекарственного препарата поручено Росздравнадзору.

В Россию Китай передал в качестве безвозмездной помощи для лечения коронавируса 68,6 тысячи упаковок гидроксихлорохина в таблетках. Препарат в Минздраве не регистрировался. В Китае он показал свою эффективность при лечении вспышки COVID-19 в Ухане.

Гидроксихлорохин или "Плаквенил", или "Иммард" – противомалярийный препарат. Он оказывает умеренное иммуносупрессивное, специфическое и неспецифическое противовоспалительное действие при аутоиммунных заболеваниях. Кроме того, лекарство назначается ревматоидный артрит, ювенильный хронический артрит, дискоидная и системная красная волчанка,

В РФ президент РФ из-за эпидемии коронавируса объявил до 30 апреля нерабочими днями. Сокращение контактов между людьми должно препятствовать распространению коронавируса. За сутки больных COVID-19 в РФ стало больше на 3 тысячи 448 человек. Всего с начала эпидемии диагноз "коронавирус" был поставлен почти 28 тысячам пациентов, 232 из них скончались. Но число выздоровевших уже превысило 2300.

Всего же в мире число инфицированных коронавирусом превысило 2 миллиона человек. Наибольшее число жертв и заражений зафиксировано в Соединенных Штатах Америки, в Италии и Испании, во Франции, Германии и Великобритании. РФ вышла на третье место по числу сделанных тестов на коронавирус, но по уровню заболеваемости она пока на одном из последних мест во второй десятке. Кроме того, в РФ проходят испытания три собственных лекарства для лечения коронавирусной инфекции. Минздрав РФ постоянно обновляет рекомендации и расширяет список применяемых для лечения препаратов.



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